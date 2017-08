RIFORMA PENSIONI 2017/ La Lega presenta pdl sul blocco dell’età pensionabile (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

LA PROPOSTA DI LEGGE DELLA LEGA NORD

La Lega Nord ha ha depositato alla Camera dei deputati una proposta di legge per sterilizzare l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita fino al 2022. Lo ha fatto sapere Roberto Simonetti, primo firmatario di tale proposta. Il deputato del Carroccio ha anche detto che entro i prossimi cinque anni sarà necessario varare “una controriforma Fornero, portando veramente l’età anagrafica pensionistica alla media europea, ben al di sotto quindi dei 65 anni di età”. Simonetti, durante la presentazione alla stampa di questa iniziativa, ha voluto evidenziare come oggi il meccanismo che lega requisiti pensionistici e aspettativa di vita non abbia più ragion d’essere “sia perché, di fatto, l’innalzamento dell’età anagrafica operato dalla riforma Fornero ha già inglobato gli ipotetici aumenti illo tempore congetturati e sia perché abbiamo di gran lunga oltrepassato la media europea”.

Dal suo punto di vista, quando il Governo Berlusconi aveva introdotto tale meccanismo (nel 2009) la situazione era diversa e la ratio della norma consisteva nel contenere la spesa e alzare il requisito anagrafico verso la media europea. Il problema è che con la Legge Fornero è stato compiuto un notevole balzo che rischia di far arrivare l’età pensionabile a 70 anni nel 2050. “Otto provvedimenti di salvaguardia e istituti come l’Ape volontaria e l’Ape social sono la conferma dei danni prodotti dalla legge Fornero”, ha aggiunto il deputato della Lega Nord, confermando quindi la linea del suo partito contro la riforma delle pensioni varata alla fine del 2011.

LE CRITICHE AL RISCATTO GRATUITO DELLA LAUREA

Pier Paolo Baretta è uno dei sostenitori della proposta di varare il riscatto gratuito della laurea per i Millenials. Una misura che, spiega Luciano Capone dalle pagine del Foglio, rischia in realtà di rappresentare un vantaggio per la fascia di popolazione con il reddito più alto. Se infatti l’intento è quello di dare un aiuto a chi potrebbe affrontare carriere discontinue nel corso della propria vita lavorativa, in realtà “la misura sarebbe fortemente regressiva perché, visto che si basa sull’ultimo stipendio percepito, avvantaggerebbe chi ha redditi più alti”. Inoltre, sottolinea Capone, si rischia di creare un’iniquità rispetto agli altrettanto giovani Millenials con prospettive di carriere discontinua che non arrivano all’università, ma si fermano al diploma. Se l’obiettivo è “premiare” il merito di chi studia, forse sarebbe preferibile aumentare le borse di studio piuttosto che regalare degli anni contributivi.

ARDIZONNE CONTRO M5S

Il Movimento 5 Stelle porta avanti la sua battaglia contro i vitalizi non solo per il Parlamento, ma anche per la Regione Siciliana. Ma proprio da Palermo arrivano accuse ai pentastellati: “Il Movimento 5 stelle gioca sull’antipolitica, ma è stato l’unico gruppo parlamentare all’Ars che non ha votato il recepimento del decreto Monti con cui sono stati ridotti i costi della politica”, ha detto Giovanni Ardizzone, Presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Il quale, secondo quanto riporta siciliainformazioni.com, ha voluto anche ricordare che sono già state tagliate di 14 milioni di euro le indennità dei parlamentari regionali, tanto che la sua è uguale a quella del Presidente del Consiglio del Molise. “Lo stipendio dei parlamentari e’ stato ridotto e il costo del Parlamento e’ diminuito di 19 milioni. Chi afferma il contrario lo fa per cattiva fede e ignoranza. Agli attacchi rispondiamo con i fatti”, ha aggiunto Ardizzone.

