Concorsi Pubblici/ Roma, bando 11 assistenti sociali: scadenza, iscrizione e requisiti (ultime notizie)

A Roma Capitale il mese di settembre vedrà la scadenza del bando di concorso pubblico per Assistenti Sociali, all’interno del macro bando Mobilità Esterna per assunzione a tempo indeterminato. Sono 11 i posti in palio e la data di scadenza per presentare la domanda di iscrizione è fissata per il prossimo 21 settembre 2017: come spiega il bando di concorso pubblico, i partecipanti saranno selezionati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio professionale / motivazionale teso alla verifica delle conoscenze e competenze acquisite come assistenti sociali. Sul fronte requisiti, per poter accedere al bando del Comune di Roma, è necessario: «idoneità fisica all’impiego; titolo di studio che consente l’esercizio della professione di Assistente Sociale; iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali; essere in servizio con contratto a tempo indeterminato e pieno da almeno 3 anni presso una pubblica amministrazione nel profilo di assistente sociale (categoria D) o profilo equivalente». CLICCA QUI PER IL BANDO DI ASSISTENTI SOCIALI A ROMA CAPITALE

SALERNO, BANDO 10 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

In tutta Italia sono aperte posizioni nelle attività pubbliche per concorsi a titoli ed esami, con il mese di settembre che rappresenta storicamente una ghiotta possibilità di trovare nella propria regione un possibile concorso per chi cerca un lavoro ed è disposto ad adeguarsi alle varie richieste del mercato anche nella Pubblica Amministrazione. Ad esempio, a Salerno è aperto un bando di concorso per 10 posti di collaboratori in attività amministrative lungo l’intera Regione Campania: scade il prossimo 1 settembre 2017, dunque sono in corso le ultime 48 ore per la presentazione della domanda d’iscrizione. Come riporta lo stesso portale del comune salernitano, «E' indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l'eventuale copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo cat. B3. La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dovrà pervenire a farl tempo dal 14 luglio 2017 e non oltre le ore dodici dell'1 settembre 2017 a pena di esclusione dalla procedura di selezione». A questo indirizzo è disponibile l’intero bando di concorso pubblico dove sono anche inserite tutte le modalità per poter presentare la domanda d’iscrizione in queste ultime ore aperte di concorso.

