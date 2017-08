RIFORMA PENSIONI 2017/ La spada di Damocle della Consulta per il Governo (ultime notizie)

Giuliano Poletti e la riforma delle pensioni (Lapresse)

LA SPADA DI DAMOCLE PER IL GOVERNO

Uno dei temi che dovrà essere discusso da Governo e sindacati, non si sa se già nel loro confronto di oggi in vista della Legge di bilancio, riguarda l’indicizzazione degli assegni. Il Sole 24 Ore ricorda che sulla discussione pende però la spada di Damocle della decisione che la Corte Costituzionale dovrà prendere il 24 ottobre riguardo la legittimità o meno del bonus Poletti, con il quale il Governo Renzi aveva di fatto cercato di adeguarsi alla sentenza della stessa Consulta che aveva dichiarato illegittimo il blocco delle indicizzazioni stabilito dal Governo Monti nel 2011. Nel 2015 si era deciso quindi di rimborsare i pensionati, ma non tutti hanno ricevuto gli arretrati dovuti e c’è chi ne ha avuto solamente una parte. Da qui sono nate delle cause nei tribunali ordinari che sono poi giunte fino alla richiesta di un nuovo pronunciamento da parte della Consulta, che a questo punto potrebbe anche dover chiedere un pieno rimborso per tutti i pensionati, con ovvie conseguenze sui conti pubblici.

Al di là di questa vicenda, comunque, i sindacati e il Governo dovranno decidere se introdurre un nuovo meccanismo per le indicizzazioni e i rappresentanti dei pensionati hanno chiesto che si valuti l’utilizzo di un parametro diverso dal semplice andamento dell’inflazione, prendendo in considerazione un indice più rappresentativo della spesa dei pensionati, che sarebbe quindi più congruo rispetto alle necessità dei beneficiari. Non resta che vedere quale decisione verrà presa dalle parti, oltre che ovviamente dalla Corte Costituzionale.

NUOVO INCONTRO SINDACATI-GOVERNO

Si riapre la stagione politica e non può mancare all’appuntamento il rilancio sul tema delle pensioni, con la riforma incardinata ma che scopre il fianco ad una serie di provvedimenti richiesti dai sindacati e dai pensionati stessi. In particolare, Renzi non è vuole arrivare “impreparato” sul fronte della riforma pensionistica alle prossime elezioni, specie con gli attacchi praticamente quotidiani di Lega e grillini: per questo motivo, spiega Repubblica, già domani ci sarà un nuovo vertice tra Governo e sindacati per provare a chiudere accordi importanti sempre sul tema previdenziale (mentre parallelamente continua il confronto sul rinnovo dei contratti statali nella Pa). In particolare, «Con la crescita dell'inflazione la rivalutazione degli assegni sganciata al costo della vita non è più una questione di spiccioli. Attualmente la rivalutazione è piena solo fino alle pensioni di importo tre volte il minimo, parziale sopra quella soglia. Non è da escludere che un primo intervento possa essere fatto su questo front», riporta lo speciale di Repubblica, facendo intuire come il Pd non vuole trovarsi impreparato su un tema caldissimo tra i lavoratori prossimi alla pensione e i pensionati stessi in periodo pre-elettorale. (agg. di Niccolò Magnani)

LA PRIMA PENSIONE PER 25MILA NEL MONDO SCUOLA

Da domani, 1 settembre 2017, l’Inps è pronta ad erogare i primi accrediti per circa 25mila neopensionati appartenenti al mondo della scuola: sono insegnanti, personale dei servizi, dirigenti e presidi, in tutto circa 25mila appunto che da domani entrano nel mondo delle pensioni in Italia, provando subito l’operazione senza soluzione di continuità tra stipendio e pensione. Ovvero, i pensionati avranno già subito in questo settembre il primo accredito dell’assegno pensionistico mentre ad agosto era avvenuto l’ultimo stipendio all’interno del mondo Miur. Come spiega oggi l’Avvenire, per effetto della riforma e della legislazione vigente ad oggi, in questo appuntamento di settembre partecipano per 4 categorie diverse di neopensionati: «a) pensioni anticipate secondo la riforma (ex anzianità), b) pensioni di vecchiaia come da riforma, c) assegni con i requisiti ante Fornero maturati entro il 31 dicembre 2011, d) assegni alle lavoratrici con i requisiti di "opzione donna”». Per i nuovi pensionati, viste le complesse operazioni di accredito ancora a metà dell’anno, è consigliato verificare l’assegno ricevuto in modo da controllare che la cifra contenuta sia esattamente quella attesa dal proprio “curriculum” contributivo. (agg. di Niccolò Magnani)

