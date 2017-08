CONCORSO CANCELLIERI/ Bando 800 Assistenti giudiziari, iniziati gli orali: date e luoghi d’esame

Concorso Cancellieri, in corso gli orali (LaPresse)

Ieri sono cominciate le prove orali del noto concorso cancellieri che mette in palio ben 800 nuovi posti a tempo indeterminato per assistenti giudiziari: dopo le prove scritte tenutesi negli scorsi mesi ora si arriva all’ultima fase, quella decisiva, con le prove orali che si tengono tutte nella città di Roma dal 30 agosto fino al 18 ottobre 2017. «Il concorso è concretamente partito, con la fase operativa, l'8 maggio scorso e prosegue a ritmi serrati anche per l'orale: il calendario delle prove, pubblicato nella G.U. n. 60 del 8 agosto 2017 - 4ª serie speciale, prevede come data di sessione quella del 18 ottobre prossimo», spiega il Ministero della Giustizia nel comunicato con cui dà il via all’ultima decisiva fase del concorso pubblico con numero record di domande d’iscrizione. L’obiettivo del Ministero è quello di immettere quanto prima i nuovi assistenti giudiziari negli uffici entro l'anno date le continue richieste di cancellerie e tribunali ormai da diversi anni: un contingente che da 800 posti, previsti originariamente nel bando, è stato ampliato a 1400 con il decreto a firma del Ministro Orlando di concerto con il Ministro Madia del 26 aprile scorso. Qualche numero interessante per capire l’organizzazione “monstre” che verrà messa in campo nei prossimi mesi: sono 5948 gli ammessi alle prove orali. Il concorso partiva da 308.474 domande presentate, 76.877 si sono presentati alle prove preselettive e 8.501 sono stati gli ammessi alle prove scritte.

CALENDARIO DATE E LUOGHI D’ESAME

La prova orale che attende i quasi seimila candidati rimasti in lizza per un posto da assistente giudiziario verterà sulle stesse materie delle prove scritte sostenute nei mesi precedenti: elementi di ordinamento giudiziario, elementi di servizi di cancelleria, nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, oltre al consueto accertamento della conoscenza di una lingua straniera. Tutti coloro che hanno superato le prove scritte sono stati dunque convocati da ieri fino al prossimo 18 ottobre presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia in via di Brava n.99. L’ordine viene stabilito dal calendario pubblicato lo scorso 8 agosto su Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia: ecco l’indirizzo per poter verificare data, ora e luogo della prova orale d’esame che concluderà la lunga e complessa organizzazione del concorso pubblico per cancellieri e assistenti giudiziari. Come spiega il Ministero di Grazia e Giustizia sul proprio portale online, « L’accesso alla sede delle prove orali sarà possibile a partire dalle ore 8,30 per la sessione antimeridiana e dalle 14,30 per quella pomeridiana. Pertanto, anche in considerazione della complessità delle procedure di identificazione e ammissione, si invitano i candidati a presentarsi puntualmente secondo l’orario di convocazione previsto».

