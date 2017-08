Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: rinnovo, tempo determinato e i conti dell’Aran (ultime notizie)

Contratti statali, Ministro Marianna Madia (LaPresse)

Come già anticipato nelle scorse settimane, con il via delle nuove trattative sui contratti statali si potrebbe portare all’attenzione una novità importante, se non “rivoluzionaria” sui contratti a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione. Come rivela anche il portale Pensioni Oggi, è allo studio una “mini” riforma dei contratti determinati per allineare le regole del settore pubblico con quelle del privato dopo le ultime novità del Jobs Act. In sostanza, il Governo Gentiloni vuole arrivare a fissare tetti al numero dei contratti a termine in una data amministrazione, prevedendo dei limiti anche nella durata e nelle proroghe. Come già è stata denominata questa operazione, si tratta di una stretta al “precariato selvaggio”: già da oggi i sindacati e l’Aran ne discuteranno per provare a raggiungere un accordo, oltre a stabilire delle precise situazioni per le varie deroghe ai vincoli dei 36 mesi come durata massima limite.

ARAN, “SERVONO 125 MILIONI PER SALVARE IL BONUS-RENZI

La giornata di ieri ha visto svolgersi tutti i preparativi di rito per Aran e sindacati in vista del nuovo vertice previsto per oggi dove il tema dei contratti statali sarà di nuovo al centro della Pubblica Amministrazione. I nodi che rimangono sono i consueti: le coperture economiche dell’intera operazione di rinnovo e aumento stipendiale e la contemporanea difficoltà di soddisfare la platea degli 80 euro, il bonus che viene messo a rischio dall’aumento stipendiale di circa 350mila dipendenti Pa. Secondo quanto stimato dalla stessa agenzia che rappresenta il governo nelle trattative, l’Aran, sarebbero necessari «125,3 milioni per garantire il salvataggio del bonus 80 da euro ai circa 363 mila dipendenti pubblici che potrebbero vederselo intaccato a causa degli incrementi contrattuali da 85 euro». Nella giornata di oggi e per tutto il mese di settembre si punterà dunque sul nodo che il ministero dell’Economia al più presto dovrà cercare di sciogliere per evitare l’insorgere dei sindacati e delle associazioni di categoria nel mondo Pa.

