RIFORMA PENSIONI 2017/ La contrarietà al riscatto gratuito della laurea (ultime notizie)

LA CONTRARIETÀ AL RISCATTO GRATUITO DELLA LAUREA

Governo e sindacati hanno ripreso il confronto sulla previdenza e uno dei temi sul tavolo è stato quello di interventi a favore dei giovani. Non è escluso, quindi, che nei prossimi giorni si torni a parlare dell’ipotesi di rendere gratuito il riscatto della laurea per i millenials più meritevoli, avanzata recentemente da Pier Paolo Baretta. Secondo Paolo Balduzzi, si tratterebbe però di una risposta iniqua e inefficiente rispetto ai problemi che i giovani hanno nel mondo del lavoro. Con un articolo su lavoce.info, il docente dell’Università Cattolica di Milano spiega infatti che già in molti casi gli studenti universitari e le loro famiglie usufruiscono di un abbattimento delle rette finanziato dalla fiscalità generale, senza dimenticare che i laureati possono accedere a lavori meno duri dei non laureati e che appartengono a classi sociali più elevati, “quindi una misura del genere sarebbe oltremodo regressiva”. Senza dimenticare che l’eventuale riscatto gratuito si applicherebbe ai giovai nati dopo un certo anno, escludendo quindi quelli più “anziani” senza un’apparente giustificazione.

Dunque, secondo Balduzzi, se è giusto che i giovani chiedano misure in loro favore il Governo non dovrebbe assecondare in maniera acritica tali richieste, “senza apparentemente porre la questione in termini di efficienza ed equità della spesa pubblica”. “Il vizio di utilizzare il sistema pensionistico per risolvere qualunque problema distributivo in Italia ci ha posto nella condizione di avere sempre meno risorse da spendere per i giovani e per la loro legittima voglia di diventare indipendenti. E addolcire le difficoltà di oggi promettendo loro di mandarli in pensioneprima è il peggior regalo che uno Stato gli possa fare”.

SINDACATI-GOVERNO, SUL TAVOLO ANCHE L'APE

Riparte domani il tavolo di confronto tra sindacati e Governo sulle pensioni. L'incontro che si terrà presso il ministero del Lavoro si annuncia interlocutorio, ma i sindacati si aspettano già delle risposte. Si parlerà della pensione di garanzia, del riconoscimento del lavoro di cura familiare ai fini previdenziali e del rilancio della previdenza complementare per incrementare le adesioni. C'è però anche un grande nodo da sciogliere: le risorse che sono realmente a disposizione per allargare il pacchetto previdenza che dovrà essere inserito nella prossima legge di bilancio. Durante l'incontro si farà il punto della situazione sull'Ape sociale per capire quali correttivi introdurre verso le categorie escluse e per fare una conta delle risorse disponibili. Per quanto riguarda l'Ape sociale, si potrebbe discutere anche della riduzione del requisito contributivo richiesto per le donne, oltre che dell'estensione della misura anche ai disoccupati che non abbiano avuto accesso alla Naspi a causa della scadenza del termine di presentazione della domanda o per mancanza dei requisiti necessari. (agg. di Silvana Palazzo)

ETÀ PENSIONAMENTO: SINDACATI, “AUTOMATISMO DA BLOCCARE”

I sindacati in questi primi giorni di nuove trattative sul fronte pensioni, precari e Ape social dopo la pausa estiva, hanno fissato un punto abbastanza netto: «l’automatismo sull’età di pensionamento che arriverà in funzione dal 2019 deve essere bloccato al più presto», tuonano i portavoce Cgil e Uil, confermando i toni accesi già prima della stabilizzazione della seconda parte della riforma Pensioni 2017. «L'automatismo va bloccato, si è raggiunto un livello insostenibile, non si può ragionare con i conti perché si parla di essere umani», spiega il segretario Ghiselli, assieme al confederato Uil Domenico Proietti. «Il prossimo adeguamento all'aspettativa di vita per l'accesso alla pensione andrebbe "congelato" in quanto alzare l'età pensionabile sarebbe una crudeltà perché porterebbe l'Italia ancora più distante rispetto alla media europea». (agg. di Niccolò Magnani)

