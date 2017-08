RIFORMA PENSIONI 2017/ Il riscatto della laurea low cost (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

IL RISCATTO DELLA LAUREA LOW COST

Negli ultimi giorni si è parlato molto della proposta di introdurre una legge che consenta un riscatto della laurea gratuito per i giovani italiani, così da poterli fare contare su un “tesoretto” contributivo ai fini previdenziali. Il Corriere della Sera ricorda però che già oggi è possibile il riscatto della laurea “low cost”. Lorenzo Salvia spiega infatti che se ci si è laureati da poco e ancora non si ha un’occupazione, è possibile chiedere in ogni caso all’Inps il riscatto della laurea. Non essendoci una retribuzione su cui calcolare l’importo del riscatto, tanto meno un pregresso, verrà usato il cosiddetto reddito minimale, fissato per legge a poco più di 15.500 euro. “Una somma relativamente bassa, che porta a un conto conveniente: riscattare quattro anni di laurea viene 20.500 euro. Non pochi, certo. Ma molti meno dei 65 mila euro, ad esempio, che dovrà pagare una donna di 40 anni che lavora già da undici”. Inoltre, la somma può essere rateizzata in dieci anni, con un importo quindi di 170 euro al mese.

Una cifra che potrebbe non essere, almeno all’inizio, sostenuta dal neolaureato, ma con tutta probabilità i suoi genitori potrebbero non avere problemi a versare per conto del figlio, potendo anche contare sulla possibilità di scaricare dalle tasse la cifra versata. Salvia ricorda che è stato l’allora ministro Cesare Damiano, nel 2008, a volere una norma che andasse incontro ai giovani. “Si tratta di una misura che li aiuta a rendere meno accidentato il cammino verso la pensione e che sarebbe giusto sfruttare”, dice il Presidente della commissione Lavoro della Camera.

BOERI SUL RISCATTO GRATUITO DELLA LAUREA

In linea di principio Tito Boeri condivide l’ipotesi di un intervento rendere gratuito il riscatto della laurea per i millenials, proprio perché si tratterebbe di una misura che andrebbe a favore di giovani. Tuttavia il Presidente dell’Inps non nasconde che, a parte il costo ancora non indicato dell’intervento, si potrebbero creare dei malumori tra i giovani laureati che per motivi anagrafici venissero esclusi da questo beneficio. Dal suo punto di vista, quindi, “la cosa più semplice è fare una forte decontribuzione, defiscalizzare i contributi per chi inizia a lavorare al di sotto dei 35 anni per un certo numero di anni”. Ciò in quanto faciliterebbe senz’altro l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, risolvendo quindi un problema molto sentito. Per Boeri, tuttavia, è importante che una misura di questo tipo non sia una tantum, ma sia invece strutturale.

TINAGLI: PER LE DONNE MEGLIO ASILI NIDI CHE SCONTI SULLE PENSIONI

L’idea di rendere gratuito il riscatto della laurea per i Millenials non piace a Irene Tinagli. La deputata del Pd, intervistata dal Corriere della Sera, spiega infatti che non ritiene sia giusto “risolvere le storture sociali agendo sul tema della previdenza con una veste che definirei compensativa”. Per la stessa ragione, non sembra essere d’accordo con l’idea di riconoscere uno sconto contributivo alle donne, “consentendo loro di andare in pensione un po’ prima”. Dal suo punto di vista, su questa questione, sarebbe meglio investire su ciò che “limita, impedisce la loro realizzazione professionale”. Come per esempio gli asili nido. Tornando ai giovani, per la deputata dem è meglio usare le risorse per far sì che trovino occupazione stabile, anche perché il riscatto gratuito della laurea rischia di favorire le classi abbienti.

