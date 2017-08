CONCORSO DI POLIZIA 2017/ Allievi agenti: lunedì comincia la prova scritta, ultime ore di preparazione

Concorso di Polizia 2017 (Foto: LaPresse)

COME CONTROLLARE I RISULTATI DELLA PROVA SCRITTA

Ultimi giorni di prove ed esercitazioni per gli aspiranti allievi agenti: lunedì comincerà la prova scritta del Concorso della Polizia di Stato. Ore di preparativi per i candidati che dovranno presentarsi alla Nuova Fiera di Roma per compilare il questionario di 80 domande a risposta multipla, tratte dalla banca dati di seimila quesiti su cui si stanno ancora esercitando. Cosa studiare? Le domande verteranno sulle seguenti materie: lingua e letteratura italiana, storia, geografia, scienze, cittadinanza e Costituzione, aritmetica, geometria, lingua inglese o francese, informatica e tecnologia. I candidati avranno a disposizione 60 minuti per compilare il questionario. Ognuno sarà diverso dagli altri. A partire dal giorno successivo della prova ogni candidato potrà visionare il proprio questionario, quindi il modulo risposte e quello anagrafico, oltre che visualizzare il punteggio conseguito e la griglia di correzione riferita al proprio questionario della Polizia di Stato.

CONCORSO POLIZIA, ALLIEVI AGENTI: COSA PORTARE IN AULA

Quali documenti portare per sostenere la prova scritta del Concorso della Polizia di Stato per allievi agenti? Bisogna presentarsi con un valido documento d'identità e la ricevuta della domanda di partecipazione al concorso per poter accedere nell'aula della Nuova Fiera di Roma. Chi ovviamente non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è escluso dal concorso. Ciò che non si può portare è stato raccolto nel seguente elenco: valige, borse, borselli, telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere, ivi compresi codici, leggi, decreti e dizionari linguistici, oltre che strumenti elettronici idonei a memorizzare, trasmettere o elaborare dati senza alcuna eccezione. Quindi potrete portare insieme ai documenti solo cibo, bevande e farmaci strettamente necessari. Dopo la prova scritta ce ne sono altre tre: efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e accertamento attitudinale.

© Riproduzione Riservata.