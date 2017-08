Contratti Statali/ Aumento stipendi Pa: Ministro Madia tra rinnovo e promesse (ultime notizie)

Contratti statali, Ministro Marianna Madia (LaPresse)

La pausa estiva è cominciata anche per i “protagonisti” del tavolo trattative per il rinnovo dei contratti statali: in questi giorni abbiamo osservato quali e quante promesse sono state effettuate in viste delle prossime decisive tappe. La vicenda va avanti da oltre 8 anni, ma i prossimi 4 mesi saranno decisivi per vedere se l’Aran, il ministero Pa e il Governo sapranno mantenere la promessa messa in calce lo scorso 30 novembre. Secondo il ministro Madia fine 2017 coinciderà con il reale aumento medio generale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione; prima di salutare tutti e partire per le vacanze, i sindacati all’ultimo tavolo presso l’Aran - riaggiornando le trattative al prossimo 31 agosto - hanno espresso i punti chiave sotto ai quali non si potrà andare nei prossimi mesi. «Aumento tabellare di 85 euro medi, sblocco del turnover in primis per i precari e i vincitori di concorso, agevolazioni fiscali sulla produttività individuale, welfare contrattuale, risorse per il salario accessorio e la tutela delle identità professionali, saranno i temi intorno ai quali la Cisl Fp vuole costruire un accordo serio per ridare dignità e valore al lavoro pubblico e a chi manda avanti il sistema dei servizi del nostro Paese», ha riportato nella nota sindacale Maurizio Petriccioli, Commissario della CISL FP.

CONTRATTI STATALI: ULTIME NOTIZIE E RINNOVO STIPENDI PA

LA MADIA REPLICA ALLE POLEMICHE, IL CONTRATTO NUOVO SI FARÀ

Marianna Madia torna ancora una volta a replicare alle polemiche giunte anche in questi giorni sul rinnovo dei contratti statali, specie per la vicenda spinosa delle coperture economiche del Ministero Economia. Una utente su Twitter ha contestato l’insistenza del Ministro PA di rivendicare i miliardi risparmiati grazie al blocco stipendi nella Pubblica Amministrazione: «gli stipendi bloccati sono stati resi tali durante il Governo Berlusconi (nel 2010). Nei mille giorni di governo Renzi abbiamo lavorato per consentire al rinnovo del contratto. Auspico la firma entro l’anno», twitta la ministra della Pubblica Amministrazione che dunque conferma ancora una volta, come fatto ieri del resto - che il rinnovo stipendi e contratti si avrà entro fine anno, anche se manca ancora una data certa e una firma già chiarita. Per questo bisognerà attendere ad ottobre/novembre, forse.

