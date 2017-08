RIFORMA PENSIONI 2017/ L’allarme della Uil sul taglio del cuneo fiscale (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

ALLARME UIL SUL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Legge di bilancio e della possibilità, sempre più concreta, dell’inserimento del taglio del cuneo fiscale per le assunzioni dei giovani al suo interno. Tuttavia per la Uil occorre fare in modo che ci sia la fiscalizzazione degli sgravi sulle assunzioni, per evitare che vi sia una riduzione permanente del 3% della pensione, pari a circa 59 euro al mese. Domenico Proietti, Segretario confederale, ha presentato i risultati di uno studio compiuto dalla Uil, dal quale risulta che un lavoratore con un reddito di 20.660 euro lordi annui vedrebbe la propria pensione mensile scendere da 2.216 a 2.157 euro, con una perdita quindi di 59 euro. Per questa ragione, quindi, è necessario che lo Stato si facci carico della riduzione dell'onere contributivo.

Secondo il sindacato, inoltre, sarebbe importante che si tagliasse anche l’aliquota a carico del lavoratore e non solo dell’impresa. Questo perché “una riduzione del 50% del contributo comporterebbe un aumento in busta paga di 74 euro lordi mensili”, una cifra non molto alta, ma comunque importante per cercare di “rilanciare i consumi e la domanda interna sostenendo, così, la ripresa economica”. Diversamente, il vantaggio andrebbe tutto alle imprese, che, sempre prendendo come base un reddito di 20.660 euro lordi l’anno, arriverebbero a risparmiare 7.490 euro in tre anni. Sarebbe quindi più equo, secondo la Uil, che questo “vantaggio” fosse in qualche modo percepibile anche dai lavoratori, mediante appunto un aumento della loro busta paga.

CACCIARI: SUI VITALIZI LEGGE ALLA CIALTRONA

Massimo Cacciari è stato ospite della trasmissione In Onda Estate, dove, tra le altre cose, gli è stato chiesto anche di commentare la polemica sui vitalizi che coinvolge il Pd e il Movimento 5 Stelle. Il filosofo, pur sottolineando di non essere interessato a parlare della vicenda, ha spiegato che gli risulta essere evidente l’inseguimento “miserabile” del Partito democratico a M5S, con una legge fatta “alla cialtrona”. Secondo Cacciari, sui “vitalizi si poteva fare una cosa molto più equa, andando a vedere caso per caso, chi aveva altre pensioni, chi non ne ha, perché io conosco molti deputati che hanno solo quello come reddito”, in modo da non penalizzare questi ultimi. L’ex Sindaco di Venezia ha aggiunto che questa legge si può aggiungere all’elenco di quelle non riuscite bene, come quella della scuola, che ha definito una “schifezza”, piuttosto che quella costituzionale che non ha passato il vaglio del referendum alla fine dell’anno scorso.

BOERI: ITALIA ATTRAGGA PENSIONATI STRANIERI

Tra le parole che Tito Boeri ha detto in audizione al Senato riguardo le pensioni erogate agli italiani all’estero c’è anche l’osservazione che probabilmente il numero di prestazioni che andranno oltre confine è destinato ad aumentare in virtù della crescente globalizzazione. Il Presidente dell’Inps ha detto anche di ritenere che non ci sarebbe nulla di male se l’Italia cercasse di rendersi più “appetibile” per i pensionati stranieri, così da incentivarli a trasferirsi nel nostro Paese, contribuendo alla domanda interna e alla crescita dei consumi, con benefici indiretti anche per le casse dello Stato. Parole che probabilmente incontreranno il favore di Enrico Zanetti: l’ex viceministro dell’Economia, infatti, era uno dei sostenitori di una misura di questo tipo e aveva anche provato a farla inserire nella manovra aggiuntiva di primavera, senza però successo.

