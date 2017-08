RIFORMA PENSIONI 2017/ Peggioramento dei requisiti in arrivo? (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

TIMORE DI PEGGIORAMENTO DEI REQUISITI

Nei primi sei mesi del 2017 le domande di pensionamento sono cresciute e in Trentino-Alto Adige il direttore generale dell’Inps parla di “un incremento insolito” riferendosi al +6,47% di domande liquidate in più nel primo semestre dell’anno rispetto a un anno fa. “In questi ultimi anni abbiamo registrati tassi di incremento molto più bassi. Quest’anno, invece, c’è stato un boom”, ha detto infatti Marco Zanotelli, secondo quanto riportato da Trentino. Per il dirigente dell’Inps un dato interessante è rappresentato dal fatto che nella maggior parte dei casi le domande di accesso alla pensione arrivano da chi è arrivato a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne). “Questo vuol dire che le persone non appena possono se ne vanno in pensione. Una volta questo non accadeva. Negli anni precedenti, molti restavano al lavoro anche per qualche anno”, ha aggiunto Zanotelli, spiegando che all’origine di questo cambiamento c’è probabilmente il timore, da parte dei lavoratori, di un peggioramento dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione.

Peggioramenti, però, a suo modo di vedere, non ci saranno. In ogni caso per Zanotelli il fatto che vi sia un aumento delle domande di pensionamento potrebbe, o almeno c’è da auspicarlo, aiutare una crescita dell’occupazione, “anche se non è una conseguenza automatica”. “Le imprese che vedono i propri dipendenti andare in pensione dovrebbero rimpiazzarli almeno in parte. E questo potrebbe portare anche a una piccola ripresa dell’occupazione”, ha sottolineato.

PADOAN DELUDE

C’è ancora delusione per le parole di Pier Carlo Padoan. O meglio per quel che non ha detto il ministro dell’Economia riguardo la prossima Legge di bilancio nelle interviste che ha rilasciato in questi giorni. Di fatto non ha parlato di interventi sulle pensioni. Non solo i precoci e altre categorie non hanno gradito, ma anche Elide Alboni, che dalla pagina Facebook del Comitato Licenziati o Cessati senza tutele ricorda che Padoan non ha fatto nemmeno riferimento al fatto di intervenire su provvedimenti già approvati in materia previdenziali per sanare delle ingiustizie. Come nel caso dei requisiti richiesti per accedere all’ottava salvaguardia degli esodati, che ancora non consentono l’accesso di diverse persone a questa misura, o dell’Ape social che non tiene conto degli autonomi, degli artigiani, dei cococo che sono rimasti senza occupazione e meriterebbero dunque una tutela alla pari di chi ha lavorato come dipendente.

LE PREOCCUPAZIONI DI DAMIANO SUL TAGLIO DEI VITALIZI

La discussione tra Governo e sindacati sulla cosiddetta seconda fase della riforma delle pensioni è stata di fatto rimandata a settembre con il focus della politica e dell’opinione pubblica rivolta alla legge sul taglio dei vitalizi. Una legge che non sembra non piacere al Presidente della Commissione alla Camera Cesare Damiano che rimarca una deriva verso una antipolitica a prescindere “in quanto il politico aprioristicamente sospetto di latrocinio”. Damiano ha sottolineato in una recentissima intervista rilasciata a Il Messaggero i motivi per cui non è convinto della bontà della legge: “Perché il ricalcolo genera un precedente pericolosissimo che apre alla possibilità per estensione di utilizzarlo non solo per i parlamentari ma anche per i normali lavoratori o addirittura per le pensioni in essere. Una soluzione? si poteva trovare una soluzione diversa: bastava tener conto della proposta di legge dell’onorevole Giacobbe depositata nel 2015”.

