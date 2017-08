CONTRATTI STATALI/ Aumento stipendi Pa: le critiche dei sindacati sul mondo scuola (ultime notizie)

Contratti statali (LaPresse)

I sindacati e l’Aran sono ufficialmente in “pausa estiva” fino al prossimo 31 agosto ma il mondo dei contratti statali, dei dipendenti pubblici e soprattutto del mondo scuola non si ferma tra critiche e polemiche sulla riforma intentata dal ministro Madia che dal prossimo autunno dovrebbe divenire effettiva. «Mentre si prospetta un confronto contrattuale nel quale decidere le misure che serviranno a regolare il contratto del personale della scuola, si continua a parlare di scuola, in modo vecchio, come ammortizzatore sociale», spiega il segretario della Uil Scuola, Pino Turi in un duro comunicato contro il Miur e la considerazione del mondo scuola, lato docenti. «Il film del “sono troppi, rifiutano la valutazione e per quello sono mal pagati” – ricorda attaccando ancora Turi – lo ha già girato il Governo Berlusconi poco meno di un decennio fa, e tutti sappiamo come è finita, sono stati tagliati oltre 150 mila posti e gli oltre 8 miliardi destinati all’Istruzione destinati ad altri capitoli di bilancio. Nonostante ciò gli insegnanti italiani hanno continuato ad essere i peggio pagati d’Europa».

CONTRATTI STATALI: ULTIME NOTIZIE E AUMENTO STIPENDI PA

LA CRITICA DI ANIEF

E come spesso accade in questi mesi di forti contrasti e trattative per il rinnovo totale dei contratti statali, è il mondo della scuola a segnalare le maggiori difficoltà e criticità a riguardo dell’aumento medio di 85 euro per ogni dipendente pubblico, compresi gli insegnanti dunque. In un lungo comunicato al veleno, il sindacato Anief affonda proprio su questo punto, con il presidente Marcello Pacifico che attacca tanto il Miur quanto il Ministero della Pa: «fallimenti delle riforme, promesse non mantenute, trattamenti sfavorevoli per Ata, insegnanti e presidi», lamenta l’Anief, «per questi motivi diffidiamo i sindacati a sottoscrivere contratti che non tengano conto di tutti questi problemi. È questo il momento di chiede più risorse, di salvaguardare il personale con una parte normativa del contratto che tuteli le tante figure professionali che operano nelle nostre scuole». Con un ultimo affondo, Pacifico spiega di non volere per nulla “svendere la categoria per pochi denari”, lamentano l’arretramento dei diritti, come ad esempio le nuove opzioni Madia sui permessi per malattia, gli orari di lavoro e l’intero comparto della riforma che non convince per nulla il sindacato Anief.

