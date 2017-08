RIFORMA PENSIONI 2017/ I limiti del riscatto della laurea (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

I LIMITI DEL RISCATTO DELLA LAUREA

Michele Raitano è considerato “l’ideatore” della proposta nota ora come pensioni di garanzia per giovani. Il Manifesto lo ha interpellato per chiedergli un parere sull’ipotesi di rendere gratuito il riscatto della laurea per i millenials che si sta facendo strada negli ultimi giorni, anche sui social network. Il docente di Politica economica all’Università La Sapienza di Roma spiega che i tre anni di contributi che si ipotizza venga “riscattati” dallo Stato non inciderebbero molto sul montante contributivo dei millenials futuri pensionati, specialmente per i lavoratori più precari. Inoltre, si avrebbe un vantaggio limitato sulla possibilità di andare in pensioneprima, visto che di fatto nei prossimi anni i requisiti pensionistici continueranno ad aumentare in virtù del loro legame con l’aspettativa di vita.

“Il riscatto della laurea, essendo indipendente dal successo della carriera successiva, avvantaggerebbe in primo luogo chi avrà successo nel lavoro, sarebbe un regalo ai più abbienti a spese dello Stato. Una proposta dal carattere prettamente regressivo”, aggiunge poi Raitano, spiegando che si rischierebbero di creare disparità di trattamenti verso chi si è già laureato o non ha potuto farlo in corso, magari perché impegnato a svolgere anche un’attività lavorativa necessaria a mantenersi agli studi. “Il riscatto aveva un senso col sistema retributivo che fissava l’assegno anche rispetto agli anni di contributi. Oggi non l’ha più”, evidenzia ancora l’esperto di previdenza. Senza dimenticare che il costo di tale misura potrebbe essere di circa 4,5 miliardi di euro l’anno.

GIOVANI PRECARI: IN PENSIONE MOLTO DOPO I PADRI

Purtroppo è una triste “non-novità”, dovuta alla gestione degli ultimi 30 anni di sistema previdenziale, ma le pensioni per i giovani precari di oggi arriveranno, se arriveranno, non meno di 6 anni dopo i propri padri. La generazione giovane che inizia il lavoro o lo ha comunicato negli ultimi anni purtroppo non si potrà aspettare buone nuove sul fronte pensioni, anche con la nuova riforma in atto. Come spiega bene Colombo oggi sul Sole 24 ore, «mentre per i trentenni si allontana sempre di più l’età di pensionamento e restano alti i rischi, per chi ha avuto una carriera incerta, di dover allungare ulteriormente il momento del ritiro con un assegno Inps adeguato». In termini pratici, il distacca tra la pensione dei padri e quella dei figli riguarda circa 6 anni di lavoro in più; 66 anni e 7 mesi i padri, oltre i 73 anni invece per i giovani precari di oggi; come spiega ancora il quotidiano economico milanese, anche le pensioni medie attuali non cambiano di molto, con 61-62 di media attuali e le 69 anni e 5 mesi di media per i cosiddetti “Millenials”. (agg. di Niccolò Magnani)

LE PREOCCUPAZIONI DI DAMIANO SUL TAGLIO DEI VITALIZI

La discussione tra Governo e sindacati sulla cosiddetta seconda fase della riforma delle pensioni è stata di fatto rimandata a settembre con il focus della politica e dell’opinione pubblica rivolta alla legge sul taglio dei vitalizi. Una legge che non sembra non piacere al Presidente della Commissione alla Camera Cesare Damiano che rimarca una deriva verso una antipolitica a prescindere “in quanto il politico aprioristicamente sospetto di latrocinio”. Damiano ha sottolineato in una recentissima intervista rilasciata a Il Messaggero i motivi per cui non è convinto della bontà della legge: “Perché il ricalcolo genera un precedente pericolosissimo che apre alla possibilità per estensione di utilizzarlo non solo per i parlamentari ma anche per i normali lavoratori o addirittura per le pensioni in essere. Una soluzione? si poteva trovare una soluzione diversa: bastava tener conto della proposta di legge dell’onorevole Giacobbe depositata nel 2015”.

© Riproduzione Riservata.