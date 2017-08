RIFORMA PENSIONI 2017/ La proposta sulle prestazioni assistenziali all’estero (ultime notizie)

Tito Boeri (Lapresse)

IPOTESI DI INTERVENTO SULLE PENSIONI ALL'ESTERO

Dopo le parole di Tito Boeri sulle pensioni erogate all’estero, e in particolare sulle prestazioni assistenziali che vengono percepite dai nostri connazionali in quiescenza che risiedono fuori dai confini italiani, Claudio Micheloni, presidente del Comitato per gli italiani all'estero del Senato, ha detto che si sta studiando insieme all’Inps la possibilità di ridurre “le prestazioni assistenziali dell'Italia verso i connazionali residenti in Paesi in cui c'è un sistema di protezione”. Questo, ha chiarito il Senatore del Partito democratico, non avrebbe conseguenze negative sui pensionati che vivono all’estero, in quanto l’importo che gli verrebbe tagliato sarebbe sostituito da un sostegno derivante dalle politiche sociali del Paese di residenza, ma che al momento essi non percepiscono in quanto “c'è già l'Italia che paga”.

“Come Comitato per le questioni degli italiani all'estero siamo disponibili a lavorare sul tema, ci stiamo già lavorando e a settembre ci vedremo per parlarne”, ha aggiunto Micheloni, che non esclude l’inserimento della norma nella Legge di bilancio, anche se la cosa non sarebbe semplice, in quanto bisognerebbe stilare un elenco dei Paesi in cui l’intervento sarebbe realizzabile. Il Senatore ha fatto tuttavia l’esempio pratico della Germania. “Non capisco perché bisogna sostenere le casse tedesche”, ha detto, aggiungendo di essere pronto ad assumersi la responsabilità di una misura magari non popolare, specie con l’avvicinarsi della campagna elettorale. L’esponente del Pd ha precisato che in ogni caso la misura ipotizzata non andrebbe a toccare le pensioni maturate con i contributi.

ALLO STUDIO ALTRI INTERVENTI PER I GIOVANI

A quanto pare Pier Paolo Baretta non ha in mente solo il riscatto gratuito della laurea per i millenials, ma anche altri interventi per il futuro previdenziale dei giovani. Intervenendo a Radio 24, infatti, il sottosegretario all’Economia ha detto infatti che non sarebbe una cattiva idea cercare di riconoscere come condizione lavorativa quella svolta nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Parimenti, vedrebbe di buon occhio il fatto di considerare gli studi universitari come una sorta di apprendistato all’attività lavorativa. Per Baretta, poi, una parte delle tasse universitarie “potrebbero essere dedicate a una copertura figurativa del percorso previdenziale”. L’esponente dem ha anche riconosciuto che “abbiamo ancora degli intoppi sul fatto che se uno cambia attività lavorativa fa fatica anche a ricongiungere i contributi: oltre che costare molto la laurea, costano molto anche le ricongiunzioni. Non c’è solo l’età pensionabile quando si parla di pensioni”.

PREOCCUPAZIONI SUL CUMULO CONTRIBUTIVO

Si continua a discutere della modalità applicative del cumulo contributivo gratuito per le casse professionali. I rappresentati di quest’ultime e il ministro del Lavoro si sono incontrati un paio di settimane fa, ma ancora non si è arrivati a un accordo ben delineato. Il Comitato Cumulo e Casse professionali, secondo quanto riporta pensionioggi.it, ha espresso una certa preoccupazione su quello che potrà essere l’esito della trattativa. “L’ipotesi di accordo sembra obbedire ad una sola e sconfortante logica: Inps e Casse non devono lasciare nulla sul terreno, mentre tutto il costo economico del cumulo va scaricato sui lavoratori! In particolare tanti dubbi ed interrogativi ha sollevato la questione del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi di ciascuna Cassa ai fini della liquidazione della quota parte in caso di pensione anticipata”, fa sapere il Comitato in una nota.

© Riproduzione Riservata.