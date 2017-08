SCIOPERO OGGI / Poste e Telecom Italia: anziani senza assistenza ad Aosta (8 agosto 2017)

Sciopero, immagini di repertorio (Foto: Lapresse)

Giornata di scioperi in tutta Italia quella di oggi, martedì 8 agosto 2017, con diversi servizi che vedranno diversi rallentamenti a causa dell'astensione dal lavoro di diversi dipendenti. Questo è il caso dei 120 impiegati nei servizi agli anziani del Comune di Aosta, che - come riporta La Stampa -hanno confermato la mobilitazione per oggi in risposta alla "decisione della cooperativa Kcs caregiver, che gestisce l’appalto dal 1° marzo, di trattenere in busta paga le ore previste da contratto ma non lavorate". A farsi da mediatrice per la risoluzione della vertenza è stata l'amministrazione comunale, come spiega l’assessore alle Politiche sociali Marco Sorbara:"Non potevamo stare fermi. Abbiamo avuto un incontro prima con i sindacati e poi con la Kcs. Kcs ci ha scritto un’email in cui si impegnano a pagare le cifre mancanti della busta paga di giugno, con l’impegno di raggiungere un accordo definitivo sugli esuberi con i sindacati". Nonostante questa promessa, però, i sindacati non si fidano e confermano l'astensione dal lavoro per oggi:"Per noi non è cambiato nulla finché non vediamo i versamenti", fanno sapere.

SCIOPERI OGGI, 8 AGOSTO: ULTIME NOTIZIE

POSTE ITALIANE E TELECOM

Tra gli scioperi di oggi, martedì 8 agosto 2017, non rappresenta una novità ma resta un problema quello riguardante i dipendenti delle Poste Italiane, che dal 24 luglio al 24 agosto proseguiranno nell'astensione dalle prestazioni straordinarie e dalla flessibilità operativa per il settore Mercati Privati. Rispetto alla giornata odierna bisogna poi segnalare l'agitazione dei dipendenti Telecom che oltre all'intero turno di lavoro del 14/8, si assenteranno dal posto di lavoro per i primi 120 minuti del turno 7.00/15.00 e per gli ultimi 120 minuti dei restanti turni, provvedendo inoltre al blocco delle prestazioni straordinarie e aggiuntive. Da segnalare anche lo sciopero di 119 dipendenti del personale Full Time e AOA - Tecnici On-Field Open Access - che si assenteranno per 120 minuti a fine turno e per 90 minuti a fine turno rinunciando a straordinari e prestazioni aggiuntive.

