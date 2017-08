RIFORMA PENSIONI 2017/ Opzione donna e precoci, le parole di Rizzetto (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

LE PAROLE DI RIZZETTO SU QUOTA 41 E OPZIONE DONNA

Nonostante i lavori parlamentari siano fermi, in diversi casi deputati e senatori restano concentrati sui temi che si preannunciano caldi a partire da settembre, come quello delle pensioni. Tra questi c’è Walter Rizzetto, che sa bene che entro la fine dell’anno il Governo dovrà decidere se far aumentare i requisiti pensionistici a partire dal 2019 o meno. Il deputato di Fratelli d’Italia si dice d’accordo con Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, convinti che sia necessario bloccare l’aumento dell’età pensionabile. “L’aspettativa di vita è etimologicamente ingiusta; in un mercato del lavoro sempre più selettivo e spesso crudele, l’unica via di uscita è poter scegliere la propria messa a riposo dopo un periodo minimo di contributi, anche consapevoli del fatto che si andrà a perdere qualcosa a fine mese”, dice il vicepresidente della commissione Lavoro della Camera in un’intervista a BlastingNews. Nella quale spiega anche dal suo punto di vista il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita andrebbe cancellato “a far data dal 1° gennaio 2018”, anche per evitare che diventi un tema della campagna elettorale.

Rizzetto è poi d’accordo con l’idea di varare Quota 100, come ipotizzato dalla Confsal-Unsa, purché, come chiesto dai lavoratori precoci, si possa andare in pensione dopo 40 anni di contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica. Ovviamente è d’accordo anche con la Quota 41. E si dice anche convinto che “il protocollo ‘Opzione Donna’ debba essere ancora incentivato, estendendolo anche ai maschi”.

IL MESSAGGIO DEL MOVIMENTO OPZIONE DONNA

Il Movimento Opzione donna continua a battersi perché venga prorogato il regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione per le italiane. E ora arriva una richiesta esplicita a Giuliano Poletti. “Le forze politiche si sono ripetutamente espresse a favore della proroga Opzione donna al 2018, il Movimento Opzione donna è certo che lei ora non farà mancare il sostegno del Governo e del Pd quale partito di maggioranza”, è il testo di un messaggio diretto al ministro del Lavoro. Nel post che lo accompagna sulla pagina Facebook del Movimento Opzione donna si chiede anche di poter avere al più presto i dettagli circa il numero degli accessi alla pensione avvenuti tramite il regime di Opzione donna, così da capire se vi sono stati dei risparmi rispetto alle cifre stanziate e di conseguenze la sussistenza di risorse da destinare alla proroga di questo istituto.

TASSE SULLA CANAPA PER FINANZIARE LE PENSIONI

Il sistema pensionistico richiede ingenti risorse non solo in Italia, ma anche in altri paesi, come la Svizzera. E i Verdi Liberali hanno quindi pensato a una proposta: depenalizzare il consumo di canapa per tassarla in modo da avere risorse per finanziare le rendite pensionistiche. La notizia viene riportata da Repubblica, che spiega che a settembre i cittadini elvetici saranno chiamati a votare su una proposta di revisione del meccanismo previdenziale, con l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne da 64 a 65 anni, oltre che un aumento dei contributi e la destinazione di parte del gettito Iva all’Avs (Assicurazione vecchiaia e superstiti). I Verdi Liberali sostengono che con un tassa del 25% sulla canapa si potrebbero avere introiti per 150 milioni di franchi l’anno da destinare all’Avs. Senza dimenticare che lo spaccio e il consumo di canapa comportano costi giudiziari annui per oltre 260 milioni di franchi.

