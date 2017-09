Concorsi pubblici/ ASST Valtellina e Alto Lario, bando 40 infermieri: requisiti e scadenza (ultime notizie)

Concorsi pubblici, ASST assume 40 infermieri

Scade il 25 settembre il concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per l'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario di 40 collaboratori professionali sanitari infermieri - categoria D e di 15 operatori socio-sanitari - categoria BS. Nel bando è stato specificato che c'è la facoltà, in caso di numero elevato di istanze di partecipazione, di effettuare una prova preselettiva, da sostenere per iscritto, basata su una serie di domande a risposta multipla sulle materie inerenti il profilo a concorso. Solo per coloro che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva ci sarà l'accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando (cliccate qui per poterlo scaricare). Il giorno, l'ora di svolgimento della preselezione e l'elenco dei candidati saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet aziendale quindici giorni prima dell’espletamento della stessa, quindi ai candidati non verrà inviata alcuna comunicazione individuale di invito a sostenere la preselezione.

AREZZO, BANDO PER EDUCATORI SERVIZI INFANZIA

Anche il Comune di Arezzo, oltre a quello di Monza, ha pubblicato un bando di concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di educatori di servizi per l'infanzia, categoria C. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 4 settembre, nei casi di consegna a mano è fissata la scadenza alle ore 14. A tal proposito la domanda può essere presentata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento. Il concorso si basa sulla valutazione di titoli, quindi sono stati fissati precisi requisiti, tra cui il possesso di un diploma di maturità magistrale quadriennale, di un diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, e l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole magistrali. In base ai titoli presentati si ottiene un punteggio con il quale si ottiene una posizione in graduatoria, che verrà poi utilizzata per l'assunzione di educatori di servizi per l'infanzia. Clicca qui per visualizzare il bando.

