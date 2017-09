Riforma Pensioni 2017/ Le tre misure allo studio del Governo: ecco cosa cambia (ultime notizie)

Riforma Pensioni, ministro Giuliano Poletti (LaPresse)

LE TRE MISURE ALLO STUDIO DEL GOVERNO

Occorre fare un po’ di ordine dopo due giorni di intense trattative governo-sindacasti sulla fase 2 della riforma pensioni e soprattutto sulle tre principali sfide che il Ministero del Lavoro e l’esecutivo Gentiloni dovrà mettere a punto nei prossimi mesi. In primo luogo, la pensione ai giovani (qui sotto una sorta di modello sviluppato): i lavoratori giovani interamente nel sistema di contributi e con carriere spesso discontinue per le difficoltà dei primi anni nel mercato lavorativo, ecco loro potranno andare in pensione prima dei 70 anni e con 20 di contributi. Il tutto, avendo maturato un trattamento pari a 1,2 volte il minimo (448 euro): secondo lo studio del Governo, l’assegno mensile sarebbe circa tra i 650 e i 680 euro. Il secondo punto chiave offerto da Poletti ai sindacati riguarda il fronte dell’Età Pensionabile: qui le posizioni sono molto distanti, visto che le sigle nazionali chiedono al governo di stoppare l’aumento automatico dell’età per andare in pensione, che dal 2019 proseguirà per effetto dell’aumento dell’aspettativa di vita. Il governo invece non lo considera una priorità assoluta, come invece per Cgil, Cisl e Uil, e intende attendere i dati dell’Istat prima di agire. Da ultimo, la Rita (Rendita Integrativa Temporanea anticipata): è previsto una piccola modifica a quanto già deciso negli scorsi mesi, nel tentativo di svincolarla completamente dall’Ape social e rendendola in questo modo usufruibile da tutti gli iscritti alla previdenza integrativa, già dai 63 anni (7 mesi prima di quanto stabilito finora).

PENSIONE GIOVANI, ECCO COME FUNZIONEREBBE

Lo ha spiegato ieri mattina il Corriere della Sera dopo le novità uscite ieri dal vertice Governo-Sindacati: la pensione “base” per i giovani di circa 650 euro dovrebbe andare in contro il mondo giovanile che nei primi anni di lavoro può trovare molta fatica ad avere una contribuzione permanente e stabile. «Coloro che non hanno altri redditi potranno cumulare questa pensione più facilmente con parte dell’assegno sociale perché la pensione conterà non più per due terzi ai fini dei requisiti di reddito per accedere all’assegno stesso ma il 50%. Secondo i calcoli del governo, i 537 euro della pensione potranno così salire intorno ai 660 euro al mese», spiega il Corriere nel suo speciale Pensioni. Di fatto, come ha teorizzato il governo, l’assegno può crescere di 30 euro per ogni anno di lavoro in più fino ad un massimo stabilito di 1000euro. Di contro, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, non condivide per nulla l’introduzione di una pensione di garanzia per i giovani che hanno avuto carriere discontinue perché sarebbe un trasferimento di costi a carico delle generazioni future.

LE ULTIME MOSSE DI RENZI

Matteo Renzi insiste con la sua pattuglia Pd in Parlamento: sul fronte delle pensioni vuole “smuovere” le acque per tutti quei pensionati incipienti, ovvero quelli che percepiscono un reddito annuale inferiore agli 8mila euro (e che dunque non prendono i celebri 80 euro al mese). Secondo la proposta del segretario dem, a questa categoria particolare dovrebbe arrivare almeno un aumento di 40 euro: il problema è che la misura, secondo le stime del Ministero dell’Economia, costerebbe fino a circa 2 miliardi di euro e rappresenterebbe così più di un problema per tutte le altre misure che attendono un via libera dal Mef. «Più abbordabile l'ipotesi di rifinanziare e potenziare l’Ape sociale, l'anticipo pensionistico gratuito destinato ad alcune categorie di lavoratori o ex lavoratori, come disoccupati, portatori di handicap o impegnati in mansioni usuranti» spiega Repubblica, anche se Renzi non intende “mollare” la battaglia in periodo molto delicato pre-elettorale. (agg. di Niccolò Magnani)

CARRIERE DISCONTINUE, LE PROPOSTE DEL GOVERNO

La giornata di ieri è stata importante perché per la prima volta si è formulata la proposta reale del governo sul fronte pensioni per i giovani: l’ipotesi è infatti quella di ridurre la soglia del trattamento pensionistico minimo maturato per i giovani, pensando di garantire un assegno tra i 650 e i 680 euro mensile nel caso in cui i contributi versati non abbiano raggiunto un livello tale da garantire la cifra maggiore. Di fatto, ha spiegato ieri Poletti, questo dovrebbe avvenire tramite un meccanismo di garanzia che consenta «la percezione di un trattamento minimo, ottenuto sommando alla pensione contributiva una quota dell’assegno sociale». La proposta vuole arrivare fino al punto, ha poi continuato ancora il Ministro del Lavoro illustrando la tesi del governo, in cui si possa costruire un percorso per i giovani che hanno carriere discontinue, specie nei primi di anni di accesso al lavoro. «Ci sono alcune opzioni in campo del tipo assistenziale e previdenziale per far fronte a questa situazione. Il tema è ancora aperto a discussione», ha aggiunto Poletti, che ha ricordato come finora il clima con i sindacati in queste nuove trattative è disteso e positivo. (agg. di Niccolò Magnani)

