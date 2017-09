Concorsi pubblici/ Asl Napoli 1, bando 3 dirigenti medici: requisiti e scadenza (ultime notizie)

Concorsi pubblici, le ultime notizie

L'Azienda sanitaria locale di Napoli 1 centro ha pubblicato un bando per il concorso pubblico, per titoli ed esame, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di Cardiologia interventistica. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato al 5 ottobre 2017. Il testo integrale del bando specifica requisiti e modalità di esame. Sono tre le prove: la prima scritta, consiste nella relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; segue quella pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; infine, quella orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, che è di almeno 21/30. Quella orale è di almeno 14/20.

PESCARA, BANDO PER 2 ISTRUTTORI DIRETTIVO-TECNICI

Un concorso pubblico è stato indetto dalla provincia di Pescara per la copertura, a tempo pieno e determinato, di due posti di categoria giuridica e posizione economica D1 di istruttore direttivo tecnico. Nel bando del concorso, la cui scadenza è fissata al 26 settembre, sono specificati anche i dettagli relativi al contratto che firmerà colui che verrà selezionato. La durata iniziale del contratto non potrà inizialmente eccedere il 31/12/2018, salvo la possibilità di proroga, ma comunque la durata complessiva non potrà essere superiore a 36 mesi. Per quanto riguarda, invece, il trattamento economico, è pari a euro 21.166, 68, suddiviso in dodici mensilità, oltre la tredicesima, l'indennità di comparto per dodici mensilità, l'eventuale assegno per il nucleo familiare, oltre al trattamento accessorio. I primi dieci candidati collocati in graduatoria comunque sono ammessi a sostenere un colloquio a contenuto tecnico-professionale per arrivare ai due istruttori direttivi tecnici.

© Riproduzione Riservata.