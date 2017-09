Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi Pa: Martini (Cgil), "non è più possibile andare avanti a spot"

Contratti Statali, ministro PA Madia (Foto: LaPresse)

La stagione del rinnovo dei contratti può rappresentare un'occasione per rovesciare il luogo comune del dipendente pubblico fannullone o privilegiato: è questo il parere di Franco Martini, segretario confederale della Cgil. Da Palermo ha rilanciato la sfida cruciale dei sindacati sui contratti bloccati ormai da otto anni. «Non andremo al tavolo soltanto per rivendicare gli aumenti, vogliamo intervenire sui processi organizzativi», ha spiegato Martini, secondo cui l'azione negoziale e il confronto possono migliorare il sistema pubblico. Ma ha reclamato anche nuovi investimenti per i sistemi di tutela e protezione sociale: «Non è accettabile, per fare un esempio, che l'ospedale di Torino sia costretto a fare quasi il 70 per cento di contratti precari per rimanere aperto». Il nodo che continua a tenere banco è quello delle risorse, ma anche quello dell'eccessiva spesa per i lavoratori pubblici è un luogo comune secondo i sindacati.

I FALSI MITI SUI DIPENDENTI PUBBLICI

I falsi miti sui dipendenti pubblici sono stati sfatati da Marta Fana, ricercatrice in Economia alla Sciences Po di Parigi. Nella seconda delle Giornate nazionali del servizio pubblico, organizzate dalla Fp nazionale, la studiosa ha spiegato che in Europa la media dei lavoratori pubblici è del 4%, mentre l'Italia è al 2%. Invece, come riportato da rassegna.it, è aumentato negli enti-locali il part-time: dal 6% è arrivato al 12%. A comportare spese maggiori è il precariato nella pubblica amministrazione, visto che lo Stato passa per le agenzie interinali. La carenza di risorse per il rinnovo dei contratti statali è endemica, ma a mancare in realtà è la programmazione: «In questa fase vogliamo rinnovare il contratto prima possibile, facendo in modo allo stesso tempo che il tavolo sia una roboante cassa di risonanza per tutti i problemi di cui stiamo parlando», ha dichiarato Franco Martini, segretario confederale della Cgil.

