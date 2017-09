Concorsi pubblici/ Asl Torino, bando 2 assistenti informatici: requisiti e scadenza (ultime notizie)

Concorsi pubblici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

L'Asl di Torino ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di due assistenti tecnici da assegnare al settore informatico. Tra i requisiti precisati nel bando c'è quello relativo al possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale per l'informatica e le telecomunicazioni con indirizzo informatica o informatica e telecomunicazioni. Inoltre, si deve essere in possesso della patente di guida almeno di tipo "B". Per la partecipazione bisogna presentare la propria candidatura entro il 2 ottobre 2017, poi verranno avviate le procedure selettive attraverso la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d'esame. Quella scritta può consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla: verterà su sistemi informatici complessi e applicativi in ambito sanitario. Quella pratica, invece, verterà sugli argomenti della prova scritta e consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche mediante quesiti a risposta multipla. Infine, quella orale: verterà sugli argomenti della prova scritta, oltre all’accertamento della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

UNIONE COMUNI GARFAGNANA: SEI BANDI PER ASSUNZIONI

Ci sono opportunità di lavoro nel settore pubblico anche in Toscana: l'Unione dei Comuni Garfagnana, in provincia di Lucca, ha infatti indetto sei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I bandi sono diversi, ma prevedono tutti scadenza per il 28 settembre 2017. Si cerca un istruttore amministrativo, un istruttore tecnico, un istruttore direttivo tecnico e due amministrativi, tutti a tempo part time di 30 ore settimanali, mentre altri due posti per istruttori amministrativi sono a tempo pieno con riserva del 50% a favore del personale interno. Se dovesse esserci un elevato numero di domande, verrà introdotta una prova preselettiva consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla, relativi alle materie del concorso. Chi riuscirà a superarla dovrà poi espletare le prove scritte e orali, che verteranno sulle materie relative al bando di riferimento al profilo d'interesse.

© Riproduzione Riservata.