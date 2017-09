RIFORMA PENSIONI 2017/ Età pensionabile, l’affondo dei sindacati contro l’aumento (ultime notizie)

Riforma Pensioni, le critiche dei sindacati (LaPresse)

SINDACATI CRITICI SULL’AUMENTO ETÀ PENSIONABILE

Dopo il vertice di ieri sia la Cisl che la Cgil sono molto critici e distanti dal governo riguardo il tema caldo dell’aumento dell’età per le pensioni: sia Camusso che Furlan hanno infatti ribadito che il tema non è più eludibile, «è un punto dirimente, un aspetto fondamentale per valutare il confronto, perché dal prossimo anno tutte le donne andranno in pensione a 66 anni e 7 mesi e se non riusciremo a bloccare il meccanismo diabolico dell’aspettativa di vita sarà anche peggio». Sul fronte Ape social invece, il Governo ha ribadito con il ministro Poletti che vi è un numero di domande da parte delle donne significativamente più basso rispetto agli uomini, in ragione della carriera e dei versamenti previdenziali.

LAVORO DI CURA, LA PROPOSTA DELLA UIL

La riforma pensioni nella sua seconda fase operativa stabilita dal Governo, vede una “battuta d’arresto” sul fronte del lavoro di cura: d’arresto intesa per quanto i sindacati non sono per nulla in accordo con l’Esecutivo, come riaffermato durante il vertice al Ministero del Lavoro venerdì scorso. Secondo i sindacati occorre muoversi nel solco di quanto stabilito dalla Riforma Dini del 1995, ovvero con la possibilità di chiedere l’accredito dei contributi pensionistici figurativo per le assenze dal lavoro per assistenza e lavoro di educazione fino al sesto anno di età del proprio figlio in ragion di 170 giorni per ciascun figlio. In particolare la Uil ha formulato e presentato una proposta precisa e con questo obiettivo: «Per una reale flessibilità occorre prevedere 12 mesi di anticipo rispetto all’età legale per l’accesso alla pensione di vecchiaia per tutte le lavoratrici che abbiano avuto o adottato un figlio. Tale anticipo va accresciuto di 4 mesi per ogni figlio oltre il primo, fino a un massimo di 2 anni». Unito a questo, il sindacato chiede anche di ridurre l’importo “soglia” per l’accesso alla pensione contributiva anticipata a 63 anni e 7 mesi.

