CONTRATTI STATALI/ Rinnovo stipendi Pa: scuola, polemiche e nodo-carriere (ultime notizie)

Contratti statali, Miur (LaPresse)

Sul fronte dei contratti statali a tempo indeterminato nel mondo scuola, il rinnovo dei loro stipendi da dipendenti pubblici si inserisce in quadro già complesso per la ricostruzione carriera e le ingenti carenze sul fronte strutturale dell’intero mondo scuola. Come ha spiegato l’Anief con un comunicato ufficiale, la procedura di ricostruzione carriera che da quest’anno si può comporre anche sul sito Istanze Online messo a disposizione dal Miur, «è riservata al personale a tempo indeterminato nella scuola pubblica che ha superato l’anno di prova ed è utile ai fini dell’inquadramento del dipendente nel corretto scaglione stipendiale in base ai servizi prestati prima dell’immissione in ruolo». La novità dunque riguarda chi è già stato confermato nel ruolo e può produrre la domanda tra il 1 settembre e il 31 dicembre di ogni anno (e ha tempo 10 anni dal momento della conferma di ruolo). «Il Miur inaugura la funzione online per la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera che sarà presa in carica dalla scuola di titolarità o di incarico triennale del dipendente. Il sindacato invita tutto il personale interessato a presentare domanda di ricostruzione di carriera indicando tutto il servizio utile, compreso quello svolto nelle scuole paritarie per cui l’Anief ha promosso specifico ricorso», riporta il sindacato critico con la gestione del Ministero Istruzione.

ANCORA CRITICHE DAL MONDO SCUOLA

I contratti statali anche e soprattutto nel mondo scuola rappresentano un ostacolo ad oggi ancora piuttosto importante stante la mancanza di aumento e rinnovo degli stipendi da oltre 9 anni per quello che è uno dei bacini di lavoratori più grandi nella Pubblica Amministrazione. A ricordarne tutti i difetti ci ha pensato un comunicato di AutoConvocatiScuoleRoma: «’ dal 2008 che il contratto per il personale della scuola è bloccato, ed in questi ultimi anni, a causa di una tendenza a riformare perennemente in chiave peggiorativa il sistema scolastico, il carico di lavoro per il personale della scuola (docenti ed ATA) è aumentato significativamente», spiega l’associazione del mondo scuola a Roma. «non è possibile impostare una trattativa così importante con un Governo come quello Gentiloni nel segreto delle stanze di concertazione, senza un coinvolgimento attivo dei lavoratori della scuola e senza l’ipotesi di costruzione di un percorso conflittuale per rivendicare aumenti salariali adeguati al lavoro che svolgiamo e per evitare che il contratto scuola nella sua parte normativa si adegui alle modifiche operate con la legge 107».

© Riproduzione Riservata.