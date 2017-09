RIFORMA PENSIONI 2017/ Dalla Rita ai contributi figurativi, le novità del decreto (ultime notizie)

Riforma Pensioni, premier Paolo Gentiloni (LaPresse)

RITA, COS’È E COME FUNZIONA

Con la firma del decreto del premier Gentiloni, la seconda fase della riforma Pensioni diviene realtà anche per un secondo provvedimento meno sbandierato e discusso rispetto all’Ape volontaria, ma non meno importante, la cosiddetta Rita (Rendita Integrativa Temporanea anticipata). La misura studiata nella Legge di Bilancio del 2017 è rivolta a tutti coloro che hanno contribuito nella propria vita lavorativa ad una forma di previdenza complementare. Ebbene, per effetto delle trattative governo-Inps-sindacati, la Rita consiste nella possibilità effettiva «se il rapporto di lavoro è cessato (per qualsiasi ragione), di ricevere in tutto o in parte (a seconda delle proprie esigenze) il capitale accumulato presso fondi di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio», ovvero fino a 66 anni e 7 mesi di età. Tra i principali requisiti della Rita, i pensionati devono avere 63 anni, risultare iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione separata. maturare il diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi; d) possedere un'anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni, come riporta lo speciale di Pensioni Oggi.

CONTRIBUTI FIGURATIVI, LA STRETTA PER SINDACALISTI E POLITICI

Come annuncia il portale Pensioni Oggi, esperto in temi previdenziali e con le ultime novità a riguardo, ci sarà per volontà di Inps e Governo una stretta sui contributi figurativi per i politici e i sindacalisti. Di fatto, dovranno ripetere ogni anno entro il 30 settembre la domanda di accredito figurativi ai fini pensionistici dei periodi di aspettativa. Come spiega sempre il canale Pensioni Oggi, «Il rinnovo tacito della prima istanza, infatti, opera unicamente se l'interessato matura il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione in virtù dell'incarico politico o sindacale. I chiarimenti arrivano in risposta ai quesiti delle sedi territoriali, le quali hanno evidenziato criticità nella gestione delle pratiche afferenti l'accredito figurativo dei periodi di aspettativa dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per incarichi politici e/o sindacali».

