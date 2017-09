CONCORSI PUBBLICI/ ASM Pomigliano D'Arco, bando per 4 farmacisti: requisiti e scadenza (Ultime notizie)

Concorsi pubblici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Un concorso pubblico è stato indetto in Campania per l'assunzione di quattro farmacisti. Il bando è stato pubblicato dall'Azienda Speciale ASM, che cerca queste figure per le farmacie municipali di Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli. Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare al bando si può presentare la propria domanda entro e non oltre il 2 ottobre 2017. Bel bando sono precisati tutti i dettagli, tra cui i requisiti di partecipazione al concorso: ad esempio, non si deve essere stati licenziati da Aziende Farmaceutiche Municipali o Pubblica Amministrazione, bisogna essere abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'Albo professionale dei farmacisti. Se il numero delle istanze di partecipazione al concorso sia superiore a 30, la selezione sarà preceduta da una prova preselettiva a test di tipo psico-attitudinale e tecnico professionale con riferimento alle materie delle prove di esame.

COMUNE VIGEVANO, BANDO PER 4 AGENTI POLIZIA LOCALE

Ha scadenza al 2 ottobre anche il concorso indetto dal Comune di Vigevano, in provincia di Pavia, per la copertura di quattro posti di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo di agente di Polizia locale, categoria C e posizione economica 1. Diversi ovviamente i requisiti richiesti per presentare la propria domanda di partecipazione: ad esempio, bisogna avere un'età compresa tra 18 e 30 anni non compiuti alla data di scadenza del bando, non essere stati licenziati dal Comune di Vigevano, essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli di cat. A e B e avere almeno Diploma di scuola secondaria di secondo grado. In questo caso la prova preselettiva potrebbe essere introdotta se il numero dei candidati ammessi a partecipare alla selezione sia superiore a 50. Tale prova consisterà nella somministrazione di questionari o test, anche a lettura ottica, vertenti sulle materie delle prove d’esame, psico-attitudinali e di cultura generale. Poi sono previste quattro prove d'esame, due pratiche, una scritta e una orale.

© Riproduzione Riservata.