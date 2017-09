Contratti Statali/ Rinnovo stipendi Pa: comparto Sanità, “aumenti garantiti non solo per fasce reddito basse”

Contratti statali, proteste e polemiche (LaPresse)

Con un lungo comunicato indirizzato all’Aran nella giornata di ieri, il rinnovo dei contratti statali per il comparto sanità non trova meno frizioni di altre aree della Pubblica Amministrazione. La Fials - Federazione Italiana Autonomia Locali e Sanità - ha scritto all’Aran ringraziando innanzitutto l’apertura e disponibilità dell’agenzia nel tentare di accogliere le istanze mosse dal settore sanitario riguardo i timori dell’aumento stipendi posto dal Governo. «Non possiamo condividere che si demandi alla contrattazione le questioni di competenza di legge (la problematica della sterilizzazione del bonus 80 euro). Risorse che devono essere mantenute con la legge di bilancio 2018 e riteniamo che tutti gli aumenti contrattuali non devono produrre l’effetto di una perdita del bonus fiscale», recita il comunicato Fials all’interno del già complesso tavolo delle trattative per il rinnovo globale dei contratti statali. Non solo, il comparto sanità rivendica per tutti i dipendenti, e non solo per le sole fasce basse di reddito, gli aumenti garantiti come da accordi siglati lo scorso 30 novembre 2016: «le Regioni, nel rispetto e soddisfatti i vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi Servizi Sanitari, devono destinare, al personale coinvolto nei processi di ristrutturazione, miglioramento organizzativo e razionalizzazione, parte delle economie aggiuntive conseguite con risparmi avvenuti sui costi per le risorse umane». Cosi come il comparto Sanità, alcune richieste simili vengono avanzate anche dalle altre aree della Pubblica Amministrazione in un puzzle sempre più complesso per il Governo e con i fondi da destinare al rinnovo del contratto che non potrà che essere al centro delle discussioni e decisioni pre-Manovra Economica di autunno.

LA “GRANA” DEGLI 80 EURO

Secondo uno studio compiuto dal Messaggero, il problema del rinnovo del contratto pubblico assieme all’annoso bonus 80 euro trova non pochi ostacoli sul percorso della riforma Pa: «e risorse necessarie per il rinnovo del contratto potrebbero non essere sufficienti. E proprio il tema delle risorse è collegato con il secondo nodo da sciogliere, quello degli 80 euro del bonus Renzi. La ministra Madia da sempre ha promesso che nessun dipendente avrebbe perso il bonus a causa dell'aumento. Ad oggi, per garantire l'aumento medio di 85 euro lordi mensili, il governo ha già stanziato 1,2 miliardi di euro. Ma la cifra oscillerebbe tra gli 1,4 e gli 1,5 miliardi di euro». Se si guardano poi i dati fornirti dall’Aran nei mesi scorsi, sarebbero necessari praticamente 125,3 milioni di euro per poter garantire il salvataggio del bonus da 80 euro ai quasi 360 mila dipendenti pubblici che in quanto rientranti nel diritto a percepire il bonus, con l’aumento stipendiale a 85 euro di media rischiano di poter perdere quel diritto. I sindacati chiedono che le risorse per garantire il bonus da 80 euro siano «aggiuntive», e vadano sommate anche le risorse per finaziare il welfare aziendale: ora non resta che vedere se le coperture finanziare della Legge di Bilancio lo consentiranno e se soprattutto il Governo deciderà di aprire, come finora sempre annunciato, alla proposta dei sindacati.

