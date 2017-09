RIFORMA PENSIONI 2017/ Boeri, gli sconti e il tavolo Governo-Sindacati

Riforma Pensioni, Tito Boeri (LaPresse)

SCONTO MAMME, BOERI: “NO A SCORCIATOIE”

Ieri pomeriggio presentando alla Luiss di Roma il Valore D per l’occupazione femminile, Tito Boeri è tornato sul punto nodale dello scontro Pensioni per le mamme lavoratrici. Il presidente Inps ha puntato il dito contro le presunte “scorciatoie”, così le ha definite, rispetto alla proposta lanciata dal Governo sull’accesso all’Ape sociale per le donne con figli. «Bisogna evitare le scorciatoie per affrontare il problema di fondo, cioè la mancanza di potere contrattuale delle donne», ha spiegato Boeri durante il suo lungo intervento proprio sul tema del futuro legato al lavoro e alle donne. Per il presidente dell’Inps la proposta del Governo ai sindacati è addirittura «una discriminazione tra chi ha figli e chi ha puntato sulla carriera»: secondo Boeri infatti se il messaggio di Gentiloni e Poletti era l’aiuto maggiore alle donne nel mondo del lavoro, «la proposta dice il contrario». Da ultimo, il pensiero di Tito Boeri si concentra proprio sulla mancanza di potere contrattuale delle donne ancora oggi, nel 2017: «Leggo ripetutamente in questi giorni di proposte fatte da governo e sindacati per riforme che darebbero la possibilità alle donne madri di avere sconti anagrafici sull'età pensionabile. Intravedo in questa possibilità due o tre rischi - ha spiegato Boeri- : la scelta di andare in pensione non è solo volontaria ma anche del datore di lavoro che può sfruttare la possibilità di far uscire anticipatamente le donne con figli per ridurre la forza lavoro».

OGGI NUOVO TAVOLO GOVERNO-SINDACATI

Dopo le parole di Boeri di ieri sera si fa ancora più caldo il tavolo che si apre ancora una volta oggi al Ministero del Lavoro tra Poletti e i rappresentanti dei principali sindacati nazionali. Le parti sociali dopo l’ultimo confronto della scorsa settimana ripartiranno dalle critiche riguardo l’aumento dell’età pensionabile dal 2019 (in corrispettivo con l’aumento dell’aspettativa di vita) e l’ipotesi “sconto” per le donne lavoratrici con figli durante il lungo arco di contribuzione. In particolare, la Uil oggi presenterà una nuova proposta a riguardo che porterebbe a 12 mesi lo sconto contributivo (e non 6 come propone il governo) riconosciuto per ciascun figlio avuto. La Cisl invece, con il segretario Furlan, presenta così il tavolo importante di oggi: «Noi abbiamo bisogno di due tipi di intervento: da una parte di riconoscere a livello universale il valore sociale ed economico della maternità per tutte le donne che hanno figli; dall’altro, prevedere una contribuzione figurativa anche per chi uomo o donna si dedica al lavoro di cura e di assistenza di un familiare», come recita la nota Cisl in vista dell’incontro di oggi pomeriggio al Ministero del Lavoro.

