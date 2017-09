RIFORMA PENSIONI 2017/ Poletti: valuteremo le proposte dei sindacati (ultime notizie)

La riforma pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

LE PAROLE DI POLETTI DOPO IL CONFRONTO GOVERNO-SINDACATI

Ieri Governo e sindacati si sono incontrati di nuovo per confrontarsi sui possibili interventi previdenziali da inserire nella prossima Legge di bilancio. Le dichiarazioni rilasciate da Giuliano Poletti al termine del confronto fanno intendere che non ci sarà spazio per soddisfare tutte le richieste che sono pervenute nelle ultime settimane da parte delle organizzazioni sindacali. Il ministro del Lavoro ha infatti spiegato che nei prossimi giorni l’esecutivo lavorerà sulle proposte avanzate, tenendo però conto dei vincoli di bilancio esistenti. A questo proposito Poletti ha aggiunto che sul fronte delle risorse c’è un “sentiero stretto”. Quel che probabilmente non lascerà tranquilli i sindacati è il fatto che il ministro ha detto che il confronto riprendere a ottobre, dopo che sarà varata la nota di aggiornamento del Def: un documento utile a capire quali saranno i margini di manovra, su cui sembra essere ancora in corso, e sottotraccia, un negoziato con la Commissione europea, per capire su quale margine di flessibilità l’Italia potrà contare nel mettere a punto la manovra. Dunque non resta che attendere le mosse dell’esecutivo, tenendo conto che sempre ieri Poletti, durante il question time alla Camera, non ha escluso la possibilità che tra gli interventi previdenziali in manovra vi sia la stabilizzazione dell’Ape social. Nel frattempo occorrerà prestare attenzione anche alle mosse dei sindacati, che potrebbero anche decidere di indire una mobilitazione nelle prossime settimane, proprio per mettere pressione all’esecutivo.

LE RICHIESTE DI LANDINI

Maurizio Landini chiede che nella prossima Legge di bilancio ci siano cambiamenti “per quanto riguarda le politiche industriali e di sviluppo, le pensioni, gli ammortizzatori sociali”. “Rischiamo altrimenti che il nostro Paese colga male e con ritardo i segnali di ripresa che si stanno manifestando in Europa”, è l’avvertimento del Segretario confederale della Cgil, che per quel che riguarda la previdenza ritiene necessaria “una modifica della riforma Fornero, impedendo l’innalzamento ulteriore dell’età pensionistica, riconoscendo il lavoro di cura e la gravosità dei lavori, rendendo flessibile l’uscita, garantendo una pensione pubblica dignitosa per le giovani generazioni”. Nelle scorse settimane, il sindacalista non aveva nascosto che in mancanza di risposte e interventi da parte del Governo potrebbe rendersi necessaria una mobilitazione.

