CONCORSI PUBBLICI/ Dirigenti Scolastici, oggi pubblicato il bando atteso per i presidi (15 settembre 2017)

Con una intervista esclusiva a Repubblica il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha confermato che oggi, 15 settembre 2017, uno dei concorsi pubblici più attesi di questo 2017 è finalmente pronto per essere pubblicato. E i Dirigenti Scolastici esultano, «mi dicono tutti che il regolamento e poi il bando saranno pronti il 15 settembre», spiega la Fedeli nell’intervista pubblicata ieri sera. Da settimane si dava metà settembre come termine ultimo per la promozione su Gazzetta Ufficiale del bando di concorso atteso ormai da mesi. Sabato scorso sempre il Ministro Miur lo aveva annunciato in maniera informale e ora dovrebbe divenire realtà: il bando per i Presidi e i Dirigenti Scolastici è finalmente pronto. «È una funzione decisiva nella scuola abbiamo fatto molta fatica a far capire fuori del Ministero l’importanza del riconoscimento sociale della funzione della filiera formativa e delle persone che la rendono concreta. È necessario rispettare questa data perché altrimenti non li avremo per l’apertura del prossimo anno scolastico a settembre 2018». In serata dunque si dovrebbe avere il responso finale con la pubblicazione con date, esami, e info nel dettaglio del concorso pubblico per Presidi scolastici.

COMUNE DI MILANO, SCADE PROROGA PER ISTRUTTORI EDUCATIVI

Sempre oggi si conferma una data importante per un altro concorso pubblico, questa volta già pubblicato e rimandato con proroga di scadenza fino appunto al 15 settembre 2017: si tratta del bando per 72 istruttori educativi nel comune di Milano, posti e contratti a tempo indeterminato che con selezione pubblica per titoli ed esami cerca da settimane un profilo professionale di istruttore nei servizi educativi lungo tutto il territorio milanese. Oggi è giunto l’ultimo giorno prorogato per l’iscrizione e l’invio della domanda sul sito online del Comune di Milano. «Il bando e' pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Milano dal 24 luglio 2017, il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 15 settembre 2017. Si informa che conservano validita' le domande di partecipazione alla selezione gia' presentate a seguito della pubblicazione dell'estratto del bando di selezione avvenuta in data 21 luglio 2017», si legge sulle comunicazioni rilanciate dall’amministrazione pubblica della metropoli lombarda.

