Contratti Statali/ Aumenti stipendi Pa: Madia e Fedeli, rinnovo ok senza perdere bonus 80 (ultime notizie)

Contratti statali, Ministro Marianna Madia (LaPresse)

I contratti statali saranno rinnovati come da promesse con 85euro di media e non si perderanno i privilegi del bonus da 80 euro del Governo Renzi-Gentiloni. Lo ha ribadito ieri il Ministro della Pa Marianna Madia e confermato anche dal ministro Fedeli che con la scuola rappresenta uno dei comparti più ingenti e grandi della Pubblica Amministrazione. «Noi rispettiamo l'impegno preso, il come lo vedremo. Faremo un incontro con i sindacati, ora stanno andando avanti gli incontri all'Aran, è partito anche il comparto della Sanità. Ul bonus di 80 euro non è mai stato messo in discussione o in dubbio», ha specificato il ministro Pa. A farle eco il responsabile del Miur che in una intervista a Repubblica affronta anche il tema dei contratti statali per tutto il personale scolastico: «Entro metà dicembre chiudiamo uno e l’altro, con la Legge di bilancio. Gli insegnanti scolastici dopo sette anni avranno un aumento medio di 85 euro lordi, che potrà salire per chi ha anzianità e ruoli. Nella contrattazione proporremo premi per i docenti che lavorano sul sostegno, oggi ne mancano 9.949, nelle scuole di frontiera, nell’educazione per gli adulti e per la continuità didattica in generale. Il centro della scuola restano gli studenti».

MIGEP: "RISCHIO DI PERDERE BONUS RENZI DI 80 EURO"

Sul comparto Sanità e sul rinnovo dei contratti statali, torna ancora sul forte tema del bonus 80 euro il Migep - sindacato e federazione nell’area sanitaria - denunciando il forte rischio di perdere quel diritto a fronte degli aumenti previsti dalla riforma Madia. «È giunto il tempo di riconoscere il disagio della professione e in ogni caso i lavoratori non possono essere penalizzati», spiega il leader del Migep Angelo Minghetti. «Ci troviamo con due atti d’indirizzo, quello del Governo – Ministro Madia – e quello del Comitato di Settore Regioni Sanità che lasciano perplessità con vuoti su alcuni temi importanti come la mobilità, il fabbisogno, fasce economiche, ecc. Inoltre, il rischio, che con l’aumento contrattuale si può avere una perdita del bonus di 80 euro», allerta il sindacato sanitario. Da ultimo, tenendo conto della disponibilità dell’Aran di andare incontro alle esigenze del settore Sanità riconosciuta anche dallo stesso Migep, «non si comprende - conclude Minghetti - su quale categoria e fascia verrà calcolato l'aumento medio di 85 euro mensili a regime sulla retribuzione stipendiale».

© Riproduzione Riservata.