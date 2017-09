RIFORMA PENSIONI 2017/ È il giorno dei vitalizi. La polemica su Cuomo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

VITALIZI E LA POLEMICA SU CUOMO

Oggi, 15 settembre 2017, i parlamentari di prima nomina raggiungono il traguardo che consente loro di aver diritto alla pensione. Di certo si parlerà molto del tema dei vitalizi, soprattutto perché il ddl Richetti è stato approvato solamente dalla Camera, ma non è ancora stato discusso al Senato, dove non mancano suoi dichiarati avversari. Nel frattempo, però, fa molto discutere la vicenda riguardante Vincenzo Cuomo, Senatore che a giugno è stato eletto Sindaco di Portici. Le due cariche sono incompatibili, dunque tocca fare una scelta. In realtà Cuomo in una lettera aveva già scritto di considerarsi decaduto da mandato di senatore. Tuttavia la Giunta delle elezioni di palazzo Madama non ha ancora “ratificato” la decadenza di Cuomo dall’incarico e mercoledì ha deciso di prendere altri tre giorni di tempo. Cosa di fatto permette al Senatore di tagliare il traguardo del 15 settembre e di poter maturare il diritto alla pensione da parlamentare. Quanto accaduto ha scatenato le proteste del Movimento 5 Stelle: “Quella della Giunta è l'ennesima dimostrazione che i partiti si sentono Casta e che collaborano in maniera solidale per garantirsi a vicenda i propri privilegi, alla faccia dei cittadini italiani”, è l’accusa dei pentastellati. Da parte sua, Dario Stefano, Presidente della Giunta, ha spiegato che l’organismo da lui presieduto “ha operato nel solco di una prassi consolidata, in ordine alla procedura indicata dall’articolo 18 del regolamento. Nessuna altra valutazione spettava al nostro organismo collegiale”. La polemica, siamo certi, non si placherà tanto facilmente.

PEDRETTI (SPI-CGIL): MANCANO RISPOSTE CHIARE DEL GOVERNO

Dopo l’incontro con il Governo, i sindacati si preparano a iniziative per far sì che le loro richieste di interventi previdenziali da inserire nella Legge di bilancio siano accolte. Ivan Pedretti, subito dopo il confronto, sulla sua pagina Facebook ha scritto che dall’esecutivo non sono arrivate risposte chiare sui temi che sono sul tavolo. “Procederemo nei prossimi giorni a convocare assemblee di lavoratori e pensionati in tutti i territori. E se necessario ci prepareremo unitariamente alla mobilitazione per portare il governo a rispondere positivamente alle nostre richieste”, ha aggiunto il Segretario generale dello Spi-Cgil. Già Maurizio Landini, nei giorni scorsi, aveva fatto capire che il sindacato è pronto a mobilitazioni per far sì che vengano approvate le modifiche richieste alla Legge Fornero. Non resta quindi che vedere quale decisione prenderà la Cgil.

LE PRIORITÀ PER LA UIL

Il nuovo confronto tra Governo e sindacati non sembra aver rassicurato questi ultimi sulle reali intenzioni dell’esecutivo in merito agli interventi previdenziali da inserire nella Legge di bilancio. Domenico Proietti ha infatti spiegato che la vaghezza riguardante le risorse che intende stanziare su questo capitolo preoccupa non poco. “Noi abbiamo ribadito le nostre proposte mettendo in primo piano il tema delle donne. Dobbiamo far crescere la mobilitazione per conseguire gli obbiettivi che sono stati individuati in queste settimane di confronto per continuare a reintrodurre principi di equità e giustizia nel nostro sistema previdenziale”, ha spiegato il Segretario confederale della Uil a Orietta Armiliato, che ha provveduto a riportare le dichiarazioni del sindacalista sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social.

