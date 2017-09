RIFORMA PENSIONI 2017/ Boeri resta contrario a interventi in manovra (ultime notizie)

La riforma pensioni secondo Tito Boeri (Lapresse)

BOERI RESTA CONTRARIO A INTERVENTI

In un’ampia intervista Tito Boeri ha parlato anche di riforma pensioni, ribadendo che a suo modo di vedere la Legge di bilancio deve concentrarsi sull’obiettivo di creare lavoro per i giovani e le donne e non “per cambiare le regole pensionistiche”. Il Presidente dell’Inps ha ricordato infatti che “ci sono aree di enorme difficoltà sul mercato del lavoro per i giovani e per le donne. I problemi pensionistici nascono da qui. È una questione che si riverbera sulle pensioni future, certo, ma va affrontata oggi facilitando l’accesso al lavoro di questi giovani e delle donne”. Il Professore bocconiano ha anche risposto a una domanda sui costi dell’Ape social, spiegando che “per l’Inps, il costo amministrativo di gestire questo strumento è pari al lavoro a tempo pieno per un anno di 225 funzionari con laurea magistrale”, ma che al di là di questo, possono esserci effetti molto importanti sul sistema nel lungo termine, citando il cosiddetto “debito implicito”, derivante dagli impegni previdenziali assunti dal sistema.

Pur non volendo dare cifre preciso in merito, Boeri ha però detto che il debito implicito continua ad aumentare e ipotizzare interventi come quello del blocco dell’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita di certo non aiuta a migliorare la situazione. Sul tema delle pensioni, il Presidente dell’Inps è tornato anche in chiusura dell’intervista, indicando come il tema si presti a trasformarsi in un “messaggio sbagliato” e in grado di minare il recupero che l’economia italiana ha intrapreso.

PENSIONI, IL RISCHIO PER GLI ESODATI ESCLUSI

La Legge di bilancio si avvicina e tra gli interventi previdenziali di cui si sta discutendo in queste settimane non sembra esserci traccia di una misura che vada incontro agli esodati che sono rimasti esclusi anche dall’ottava salvaguardia. Sulla pagina Facebook del Comitato Licenziati o cessati senza tutele, Elide Alboni ha fatto sapere che altri comitati hanno deciso di tenere un presidio il 20 settembre. “La questione degli esclusi langue da troppo tempo e, con la legge di stabilità ormai alle porte, il rischio di lasciarsi confinare nell'oblio è palpabile. Partecipare attivamente assume quindi ora carattere della massima importanza”, ha scritto Alboni, ricordando altresì che per la questione esodati non servono soluzioni, visto che “alla sottrazione di un diritto costituzionalmente quesito non si rimedia inventando soluzioni; lo si restituisce nella sua interezza, tanto nella forma quanto nella sostanza”.

