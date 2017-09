RIFORMA PENSIONI 2017/ Damiano contro Boeri: sua intervista è surreale (ultime notizie)

Riforma pensioni, Cesare Damiano (Lapresse)

DAMIANO CONTRO BOERI

L’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera da Tito Boeri, come prevedibile, non è passata inosservata e Cesare Damiano la definisce “surreale”, usando lo stesso aggettivo che il Presidente dell’Inps ha riservato alle proposte di intervento sulle pensioni per aiutare giovani e donne quando, a suo dire, il problema va risolto con provvedimenti sul mercato del lavoro. Per l’ex ministro del Lavoro occuparsi delle difficoltà dei giovani e delle donne “per quanto riguarda l’ingresso nel mercato del lavoro e per il conseguimento di una pensione dignitosa, mi sembra una indiscutibile priorità. Lavoro e pensione sono legate indissolubilmente”. Questo perché “se si svolge per tutta la vita un lavoro discontinuo e a bassa retribuzione, come accade oggi, si avranno pochi contributi e, di conseguenza, si diventerà pensionati poveri”. Ed è proprio a partire da queste considerazioni, aggiunge Damiano, che nella Legge di bilancio ci saranno degli incentivi per l’assunzione dei giovani a tempo indeterminato.

“Aiutare con un assegno di natura sociale o di integrazione al minimo chi non arriverà a un livello dignitoso di pensione (1.000 euro al mese?), significa farsi carico dei giovani che hanno subito la precarietà del lavoro e la flessibilità senza regole. È surreale? Così come riconoscere a chi presta lavori di cura, donne e uomini, contributi figurativi ai fini pensionistici, non significa altro che allineare l’Italia ai Paesi europei più avanzati. Anche questo è surreale?”, aggiunge il Presidente della commissione Lavoro della Camera.

GHISELLI: PASSI IN AVANTI IRRILEVANTI

Nel corso di un dibattito alla Giornate del lavoro della Cgil, in corso a Lecce, Roberto Ghiselli ha fatto il punto sulla trattativa con il Governo sulle pensioni, ribadendo che finora ci sono stati “timidi passi in avanti del tutto irrilevanti”. Per il Segretario confederale della Cgil, non basta qualche modifica al sistema per migliorare la situazione e i tempi per agire sono piuttosto stretti. Per questo “se entro i primi giorni di ottobre non avremo risposte sufficienti, è evidente che dovremo pensare a una mobilitazione diretta usando tutti gli strumenti di cui possiamo disporre”. Uno dei punti su cui il sindacato sembra voler premere di più resta quello dei requisiti pensionistici che potrebbero aumentare dal 2019. “Fissare limiti uguali per tutti, cosa peraltro decisa prima della riforma Fornero, è iniquo. Sono dinamiche che vanno riviste tenendo conto non solo dell’aspetto finanziario, ma anche di quello sociale”, ha evidenziato Ghiselli.

