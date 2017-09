MAXI CONCORSO/ Dipendenti pubblici, “500mila pronti per la pensione”: ecco il piano assunzioni giovani

Maxi concorsone dipendenti pubblici? (LaPresse)

Basta un maxi concorso per dipendenti pubblici a scatenare l'inferno. Una ipotesi lanciata dal governo e giù subito si alza un polverone: nei prossimi 4 anni, come spiegato dal Ministero della Pubblica Amministrazione, andranno in pensione circa 500mila dipendenti pubblici. Un’occasione “unica” per poter far lanciare un nuovo piano assunzioni all’interno della Pa, con dunque l’esecutivo che sta pensando una sorta di maxi-Concorsone storico che possa sistemare se non il problema del lavoro in generale almeno una fetta in grossa crisi, stante anche la difficoltà di turnover, di rilancio dei contratti statali e di aumento degli stipendi. Una staffetta generazionale che darebbe modo a tanti giovani di avere un posto nella pubblica amministrazione. A ventilare tale ipotesi clamorosa è stato il sottosegretario alla Pubblica amministrazione Angelo Rughetti, parlando dal palco della Festa dell'Unità di Roma. Sbloccare le assunzioni in tempi medio-rapidi potrebbe permettere la messa a punto di uno o più concorsi pubblici da lanciare nei prossimi 2-3 anni in modo da coprire l’esigenza e rilanciare il mercato del lavoro.

MAXI CONCORSO DIPENDENTI PUBBLICI, LA PROPOSTA DEL GOVERNO

«500mila dipendenti pubblici nei prossimi 4anni andranno in pensione - ha detto il sottosegretario Rughetti- Questa è una grande occasione per lo Stato con piano assunzioni giovani»: un piano ancora in cantiere ma che promette di arrivare sui tavoli delle Commissioni forse già dal 2018. «Noi abbiamo davanti una grande occasione», ha detto riferendosi ai 500mila dipendenti pubblici prossimi alla pensione e «questo budget può trasformarsi in nuovi posti di lavoro anche in maniera superiore a quelli che lasciano», si legge sul ripor Gr1. A chi mette già molti dubbi al piano del Governo appena in cantiere, il sottosegretario replica “tirando le orecchie” alle ultime gestioni della Pubblica Amministraziona: «la PA deve imparare ad assumere non per quello che serve a se stessa ma per quello che serve ai cittadini italiani».

Un esempio di concorsone? «Sono attese le linee guida per la predisposizione di fabbisogni, da cui discenderanno anche nuove modalità concorsuali, con prove centralizzate, periodiche e orientate a sondare specifiche professionalità», anticipa Huffington Post mostrando come per Rughetti e Madia uno profilo importante è certamente quello dei progettisti. «Abbiamo miliardi di euro chiusi nei cassetti del governo" perché non ci sono iniziative, progetti appunto. Intanto si dovrebbe chiudere la partita per la stabilizzazione dei precari, con in ballo 50 mila posizioni», conclude il sottosegretario Pa.

© Riproduzione Riservata.