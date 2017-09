RIFORMA PENSIONI 2017/ Bloccata Pdl di Simonetti sull’aspettativa di vita (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

BLOCCATA PDL DI SIMONETTI

Uno dei temi del confronto tra Governo e sindacati è rappresentato dal possibile aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019 in virtù dell’adeguamento all’aspettativa di vita. Per ora l’esecutivo si è limitato a dire che intende aspettare i nuovi dati dell’Istat sulla speranza di vita prima di decidere, ma oltre che dal mondo sindacale non mancano pressioni anche da quello politico per evitare che gli italiani debbano attendere fino a 67 anni per andare in pensione. Roberto Simonetti a questo proposito, prima della pausa estiva, aveva messo a punto una proposta di legge, la numero 4600, proponendo di discuterla in commissione Lavoro della Camera, il cui Presidente, Cesare Damiano, si è espresso in diverse occasioni in favore di un blocco dell’aumento ipotizzato. Tuttavia la pdl 4600 non sarà per il momento discussa, dato che non è stata ancora messa in calendario in commissione. E Simonetti stesso ha spiegato, in un comunicato diffuso da Termometro Politico, che ciò dipende dal fatto che la maggioranza “fa melina in attesa che il Governo vari il Def”.

Il deputato leghista ha ricordato come sarebbe importante riuscire a discutere la pdl e arrivare magari a un testo condiviso dall’intera commissione Lavoro, in modo da porre una più forte pressione al Governo per evitare l’aumento dell’età pensionabile. “Il mio auspicio era che già dalle prime sedute di settembre la commissione Lavoro potesse esaminare la pdl, così da arrivare a un testo condiviso prima della stesura della Legge di bilancio. A quel punto difficilmente ignorabile per il Governo, come già accaduto per i provvedimenti di salvaguardia degli esodati”, ha scritto Simonetti.

FURLAN RILANCIA SULLE DONNE LAVORATRICI

Con un comunicato uscito in questi giorni dal sindacato Cisl, il segretario nazionale Annamaria Furlan ha voluto riaffermare tra i temi principali del prossimo appuntamento col Governo quello delle donne lavoratici e sul riconoscimento previdenziale che merita l’alto valore sociale della maternità. «Il prossimo appuntamento con l'esecutivo sarà dunque tra 15-20 giorni. In questo periodo avremo più chiarezza sulle disponibilità economiche del governo e saremo molto attenti alle valutazioni che farà il governo. Sosterremo le nostre ragioni», spiega la leader del sindacato “bianco”, spiegando come la proposta del Governo sullo “sconto” alle donne madri per l’uscita dal lavoro sia sulla buona strada ma ancora del tutto “insufficiente”. (agg. di Niccolò Magnani)

500MILA IN PENSIONE

Lo ha annunciato il sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Angelo Rughetti, nei prossimi 4 anni il numero di pensionati italiani si innalzerà e non di poco - ed è anche per questo che la riforma pensioni è assolutamente necessaria impostarla prima del prossimo quadriennio: «Nei prossimi quattro anni abbiamo quasi 500 mila persone, un’occasione straordinaria anche per abbassare l’età media che ormai ha raggiunto la soglia dei 50 anni con un programma di fabbisogni e un maxi concorso per assumere nuove leve». Non ci sarà un “semplice” turnover dopo le tante “leve” pensionistiche che inizieranno ad accendersi: l’obiettivo è infatti un piano specifico per anticipare le uscite in modo da favorire nuove assunzioni: «Noi ci dobbiamo chiedere cosa serve a questo Paese», selezionando gli ingressi in base alle reali necessità. Una scommessa che va fatta in questo momento. La legge di stabilità prossima può essere uno strumento, non solo dal punto di vista delle risorse da impegnare ma anche da quello metodologico», ha aggiunti lo stesso Rughetti nel suo intervento di venerdì sera al Festival dell’Unità di Roma. (agg. di Niccolò Magnani)

