CONCORSI PUBBLICI/ Dirigenti Scolastici, oggi il regolamento? Poi toccherà al bando (19 settembre 2017)

Resta ancora aperta la questione concorso pubblico per i dirigenti scolastici. Novità erano attese ieri, invece pare che la giornata odierna possa essere quella giusta per la pubblicazione. Intanto l'associazione sindacale Anief-Udir ha chiesto che il concorso venga svolto il prima possibile e che vengano messi a bando tremila posti, aprendo ai docenti precari. I ritardi della pubblicazione del regolamento, a cui seguirà il bando concorsuale, sono legati ai tanti via libera istituzionali che tardano ad arrivare. Mancandone anche uno, il concorso non può essere svolto. La ministra Valeria Fedeli aveva parlato di pubblicazione del regolamento entro la metà di settembre, ma forse il suo ottimismo è stato eccessivo, visto che la data continua a slittare. Oggi potrebbe essere il giorno giusto. Se regolamento e bando dovessero uscire a ottobre, bisognerà poi stabilire una data da cui partire per dare tempo ai candidati di presentare domanda, quindi la prova preselettiva non dovrebbe svolgersi prima di gennaio 2018.

ASR ABRUZZO: BANDO PER ECONOMISTI

È già disponibile invece il bando per il concorso pubblico indetto dall'Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo per la selezione di due laureati in Economia. Il concorso, per titoli ed esami, è infatti finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di specialista Economista, categoria D e posizione economica D1. Chi si vuole candidare al concorso, e quindi presentare la propria domanda di partecipazione, ha tempo fino al 5 ottobre per farlo. Nel bando in questione sono specificati i requisiti per partecipare al concorso, oltre a tutte le informazioni dettagliate sul concorso, come le modalità di selezione. Le procedure selettive infatti si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d'esame - una scritta, una pratica e un'altra orale - che verteranno sulle materie indicate nel bando di riferimento.

