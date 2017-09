RIFORMA PENSIONI 2017/ Camusso insiste per interventi su giovani e donne (ultime notizie)

Susanna Camusso (Lapresse)

LE PAROLE DI SUSANNA CAMUSSO

A conclusione delle Giornate del lavoro della Cgil svoltesi a Lecce si può quasi dire che il tema delle pensioni sia stato tra i principali degli interventi dei sindacalisti. Anche Susanna Camusso, nell’intervista realizzata da Ferruccio De Bortoli come momento conclusivo dell’evento, ha insistito sulla necessità di varare interventi previdenziali con la Legge di bilancio, in particolare per aiutare i giovani e le donne, la cui età pensionabile “è stata aumentata di sette anni senza una corrispondente azione di miglioramento delle condizioni di lavoro”. La leader della Cgil ha voluto evidenziare anche come negli ultimi anni si sia intervenuti sul sistema previdenziale solamente per ottenere dei risparmi di spesa, che alla lunga però si rivelano controproducenti, dato che peggiorano le condizioni di vita delle persone e aumentano le spese in assistenza.

Camusso ha commentato anche un altro tema caldo legato alle pensioni, ovvero quello dei vitalizi dei politici, spiegando che a suo modo di vedere “si è fatta è una norma cattiva”, quando ne servirebbe una “buona e intelligente, ma senza rincorrere il volano dell'antipolitica, perché si rischia di dimenticare che fare politica è un grande fatto democratico solo se è permesso a tutti. Una norma sui vitalizi dovrebbe tenere conto anche di questo”. La sindacalista non ha detto se sono in arrivo particolari mobilitazioni per sostenere le richieste sul fronte pensioni, ma da altri esponenti della Cgil il messaggio è stato chiaro: se entro i i primi d’ottobre non ci saranno novità positive, sarà inevitabile una mobilitazione.

PENSIONE ANTICIPATA, COME FUNZIONA IN EUROPA

Mentre in Italia si discute ancora sulle pensioni anticipate e l’uscita per determinate età pensionabili, la situazione in Europa è alquanto multiforme e non per forza gli italiani sono i più “sfortunati” ad andare in pensione più tardi degli altri. Seguendo i dati degli studi europei, tra gli Stati dell’Unione sono 23 i Paesi che consentono l’anticipo della pensione e tra questi figura anche l’Italia: in particolare, Austria, Belgio, Grecia, Spagna e Croazia, ad esempio, è stata innalzata l’età minima per poter usufruire dell’anticipo pensionistico. Come spiega Firenze Post, «in Francia chi sceglie la pensione anticipata ha una penalità media del 5%, ma chi resta più a lungo ha un premio della stessa percentuale»; in Germania invece si fa in pensione anticipata senza decurtazioni con ben 45 anni di contributi ma l’età di uscita si alzerà a 67 anni solo nel 2027. «In alcuni Paesi non è possibile lasciare il lavoro in anticipo rispetto ai requisiti richiesti dal sistema previdenziale vigente. In particolare, non esiste la pensione anticipata in molti paesi del Nord europa, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Olanda», spiega ancora Firenze Post. (agg. di Niccolò Magnani)

PEDRETTI: VOGLIAMO RISPOSTE CHIARE

La Cgil sembra essere davvero pronta alla mobilitazione per sostenere le richieste avanzate nel tavolo sindacati-Governo sulle pensioni. Ivan Pedretti, sulla sua pagina Facebook, ha infatti scritto: “Siamo un Sindacato serio e responsabile, ma sulle pensioni pretendiamo risposte chiare. La ferita è ancora aperta e non possiamo permetterci di dare l'impressione di aver fatto finta. Per questo se entro i primi di ottobre il confronto con il governo non dovesse registrare avanzamenti dobbiamo assolutamente prepararci alla mobilitazione. Tutti insieme”. Il Segretario generale dello Spi-Cgil, ha scritto queste parole dopo l’intervento di Roberto Ghiselli, Segretario confederale, nel corso delle giornate del lavoro di Lecce. Intervento che Pedretti ha detto di condividere. Non resta quindi che aspettare le mosse della Cgil, che dipenderanno a loro volta anche da quelle dell’esecutivo.

