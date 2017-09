RIFORMA PENSIONI 2017/ Uscita dal lavoro: l’Italia è terza al mondo per l’età più alta

Riforma Pensioni, ultime novità (LaPresse)

ETÀ DI USCITA: ITALIA È TERZA AL MONDO

Sono quelle classifiche di cui probabilmente i pensionati italiani (e tutti i lavoratori in generale) non vorrebbero sentir parlare: dopo uno studio mondiale dell’Ocse, l’Italia risulta il terzo Paese al mondo per età di uscita dal mondo del lavoro. Attualmente infatti gli uomini devono arrivano a 66 anni e 7 mesi per andare in pensione, mentre le donne si “fermano” a 65 anni e 7 mesi: solo Danimarca e Grecia fanno peggio, con il limite imposto a 67 anni, ma guardando i dati del 2019 sull’aspettativa di vita in Italia si rischia di arrivare in cima alla classifica. Tra gli altri Paesi europei la Germania e la Spagna si fermano a 65 anni e 5 mesi e solo nel 2029 raggiungeranno il limite di 67 anni: noi forse tra due anni, motivo in più per la particolare “crisi” previdenziale purtroppo di stampo tutto italiano.

LE CRITICHE AL GOVERNO DALL’OPZIONE DONNA SOCIAL

La riforma delle pensioni sul fronte dell’Opzione Donna non convince appieno i diretti interessati, e questo si sapeva da tempo: oggi però è uscito un nuovo e lungo post sulla pagina Facebook del Comitato Opzione Donna Social, diretto da Orietta Armiliato ed è tutto una critica e una richiesta al governo per cercare di arrivare ad un punto di accordo sul fronte Opzione Donna. La Armiliato chiede sui social «quale sia l’effettiva posizione del Governo anche in considerazione delle dichiarazioni giunte dalla Ragioneria Generale dello Stato che non disegna scenari dai colori brillanti. La Commissione Lavoro della Camera, lascia alle dichiarazioni rilasciate alle agenzie dal proprio Presidente On. Cesare Damiano, il compito di farci conoscere il proprio orientamento». Nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani i primi esisti delle trattative durante gli incontri tra Governo e sindacati, sul tavolo ovviamente anche l’Opzione Donna come l’Ape Social e l’età pensionabile “in aumento”.

LA CRITICA DEL MONDO SCUOLA

Il giorno dopo la proposta del Governo sull’assegno di pensioni “minimo” per i giovani, arriva la netta bocciatura dell’Anief, il sindacato diretto da Marcello Pacifico: con un lungo comunicato il giovane sindacato si lancia contro la proposta del ministro Poletti, cercando di spiegare come con le attuali condizioni economiche, previdenziali e di mercato del lavoro, i giovani «rischiano di dover lavorare quasi tutta la vita per avere poi un assegno da fame». Non solo, secondo gli studi dello stesso Anief, «gli assunti dal 2015 in poi, con l’entrata a regime della riforma Monti-Fornero e della Buona Scuola, sono destinati a percepire un assegno mensile decurtato tra il 38% ed il 45% rispetto a chi ha lasciato il servizio sino a quell’anno». A livello di proposte fattive per provare a rispondere alla proposta del Governo, il sindacato pone l’accento su un nuovo welfare: «Secondo noi, quello che serve è un nuovo patto sociale e scorporare, nel contempo, tutto quello che riguarda il welfare e gli ammortizzatori sociali del bilancio Inps, a cui lo Stato deve più di 20 miliardi di contributi figurative».

L’ATTESA PER LA LEGGE DI BILANCIO

La riforma pensioni, gli studi riguardo lo stop dell’aumento dell’età pensionabile, Ape social e Rita, nei prossimi mesi saranno confermate/modificate/rilanciate: il Governo Gentiloni vive i suoi ultimi mesi di legislatura e concentra tutti gli sforzi nell’ultima maxi legge di bilancio, attesa da tanti e spauracchio per molti. Per questo motivo l’esecutivo, con le parole del ministro Poletti, ha voluto far sapere che nelle prossime settimane l’agenda degli incontri è assai fitta: 5,7,13 settembre saranno i momenti in cui Governo e sindacati si sederanno di nuovo al tavolo delle trattative per le proposte esposte in questi giorni, preparando di fatto il campo alla Legge di Bilancio del prossimo autunno. Secondo Carmelo Barbagallo della Uil i tempi stringono e bisognerebbe puntare «a chiudere entro settembre, in tempo per la Manovra».

