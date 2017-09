RIFORMA PENSIONI 2017/ Le richieste dei sindacati ai parlamentari (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

LE RICHIESTE DEI SINDACATI AI PARLAMENTARI

Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia Romagna hanno incontrato i parlamentari locali per discutere del confronto aperto tra Governo e sindacati sugli interventi previdenziali da inserire nella Legge di bilancio. Le organizzazioni sindacali hanno riferito sull’andamento degli incontri, spiegando che i lavoratori si attendono una modifica della Legge Fornero che li sta penalizzando non poco, allontanando il traguardo della pensione. Traguardo che potrebbe essere ulteriormente portato in là nel tempo considerando che dal 2019 i requisiti pensionistici potrebbero essere innalzati per via dell’aspettativa di vita. Secondo i sindacati, quindi, sarebbe importante riuscire a bloccare questo meccanismo, che potrebbe sfavorire i giovani. Inoltre, dal loro punto di vista è importante far sì che ci siano degli interventi per le donne, per riconoscere il lavoro di cura ai fini pensionistici, ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social, introdurre la pensione di garanzia per i giovani, riconoscere la flessibilità in uscita nel sistema contributivo, procedere alla riforma della governance dell’Inps, aumentare la diffusione della previdenza complementare, rivedere il meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

Secondo quanto riferisce il sito di Rassegna sindacale, i parlamentari presenti, gli onorevoli Arlotti, Baruffi, De Maria e Maestri e il senatore Pagliari, “hanno convenuto sull’esigenza di dare risposte sui temi previdenziali alle lavoratrici, ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati riconoscendo la fondatezza delle richieste sindacali, pur sottolineando le difficoltà legate allo stanziamento delle risorse e all’accoglimento di tutte le richieste sindacali".

IL DATO CHE NON AIUTA IL BLOCCO DELL'ETÀ PENSIONABILE

Tra le richieste dei sindacati al Governo in tema previdenziale vi è anche quella di bloccare l’aumento dell’età pensionabile che potrebbe essere portata a 67 anni dal 2019. Chi si oppone a questo incremento spesso ricorda che in Italia già si va in pensione più tardi che in altri paesi europei. A questo proposito, lavoce.info ha effettuato un fact checking sulle dichiarazioni di Massimo Giannini durante la prima puntata di diMartedì. Il giornalista aveva detto che l’Italia è già avanti alla Germania per quel che riguarda l’età pensionabile. Lorenzo Borga ricorda che ciò è vero in termini di età pensionabile sulla carta. Tuttavia, le cose cambiano quando si va a vedere quando effettivamente i lavoratori vanno in pensione: i dati Inps dicono infatti che l’età di pensionamento è inferiore ai 63 anni. Un dato inferiore alla media europea

