Concorsi pubblici/ Dirigenti scolastici, ecco il regolamento: ora si attende il bando (21 settembre 2017)

Svolta per gli aspiranti dirigenti scolastici: finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che stabilisce le nuove modalità del concorso pubblico per il loro reclutamento. Ripartono dunque le procedure di assunzione: l'ultimo concorso risale al 2011. Al Regolamento pubblicato ieri farà seguito dunque il bando di concorso, che comparirà in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell'Istruzione. Il concorso si svilupperà in tre fasi per la copertura dei posti disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021. L'obiettivo del concorso è affrontare la carenza strutturale del personale dirigente nelle scuole che ha fatto crescere, anno dopo anno, il fenomeno delle reggenze. Il bando rappresenta dunque per il Miur una risposta importante. Il concorso sarà comunque innovativo per quanto riguarda la selezione: sarà un corso-concorso, perché prevede una fase importante di tirocinio e accompagnamento alle prove scritte, così da verificare sul campo le capacità gestionali e organizzative dei candidati.

LE MODALITÀ DELLA SELEZIONE

Al concorso per dirigenti scolastici potranno partecipare i docenti e il personale educativo di ruolo che hanno almeno cinque anni di servizio. Le fasi della selezione sono tre: quella concorsuale, una formativa di due mesi e l'ultima di tirocinio presso le scuole. La prima fase prevede una prova preselettiva unica a livello nazionale, se le candidature saranno almeno tre volte superiori ai posti messi a bando. Gli aspiranti dirigenti scolastici dovranno rispondere a 100 domande estratte da una banca dati resa nota con la pubblicazione sul sito del Miur almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova, che sarà svolta al computer. Le domande dovranno verificare le conoscenze base per l'espletamento delle funzioni dirigenziali. Alla prova scritta sarà ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. I candidati che otterranno il punteggio minimo di 70 punti potranno accedere alla prova orale che mira ad accertare la preparazione professionale degli aspiranti dirigenti anche attraverso la risoluzione di un caso pratico. Ma saranno verificate anche le conoscenze informatiche e di lingua straniera.

