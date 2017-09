RIFORMA PENSIONI 2017/ Giovani, donne e le altre proposte dei sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, Lapresse

LE ALTRE PROPOSTE DEI SINDACATI

Come noto, ieri Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di inviare all’esecutivo una proposta unitaria sulle pensioni, così da far capire quelli che ritengono i temi fondamentali per “superare le attuali rigidità e favorire il turnover generazionale per rendere più equo l’attuale sistema previdenziale”. Vediamo quindi nel dettaglio i contenuti di questa proposta. Il punto su cui certamente sarà più ostico il confronto riguarda la richiesta di bloccare l’aumento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita previsto a partire dal 2019. I sindacati vogliono anche che venga avviato un tavolo di studio “per individuare un nuovo criterio che rispetti le diversità e le peculiarità di tutti i lavori”, così da arrivare a età pensionabili differenziate a seconda dell’attività svolta. Con la loro proposta unitaria, Cgil, Cisl e Uil chiedono anche provvedimenti a favore di giovani e donne.

Su quest’ultimo punto, infatti, ritengono che l’Ape social non sia sufficiente: “occorre una misura più ampia con il riconoscimento di un anno di anticipo per ogni figlio, fino a un massimo di tre, e il riconoscimento di un bonus contributivo per i lavori di cura, al fine di migliorare le pensioni delle donne”. E a proposito di Ape social, la richiesta è quella di diminuire da 36 a 30 gli anni di contributi richiesti per i lavori gravosi, ampliando anche l’elenco degli stessi. I sindacati ritengono altresì necessario rivedere il sistema di rivalutazione delle pensioni, arrivare a una separazione contabile della spesa previdenziale da quella assistenziale e varare una riforma della governance dell’Inps.

BARUFFI (PD): PRONTI A EMENDAMENTI SUL CUMULO CONTRIBUTIVO

Una delle novità in tema di pensioni introdotte dalla scorsa Legge di bilancio è stata quella del cumulo contributivo gratuito, che però ancora non si può utilizzare per accedere a Opzione donna e all’ottava salvaguardia degli esodati. Tuttavia Davide Baruffi, rispondendo su Facebook a Orietta Armiliato, del Comitato Opzione donna social, e a Elide Alboni, del Comitato licenziati o cessati senza tutela, ha fatto sapere che se il Governo, dopo il confronto con i sindacati, non dovesse introdurre delle modifiche all’attuale normativa, di modo appunto da sanare questa ingiustizia, attraverso la Legge di bilancio, il Pd presenterà degli emendamenti al testo della manovra per far sì che il risultato possa essere raggiunto. Un’importante indicazione cui si spera possa seguire un’effettiva concretizzazione delle promesse fatte da diversi mesi.

I DISAGI PER L'ACCORPAMENTO DELLE SEDI INPS

L’Inps sta portando avanti un piano di razionalizzazione delle proprie strutture, che comporta anche degli accorpamenti delle agenzie presenti a Genova. La locale edizione di Repubblica segnala che un terzo dei cittadini rischia di perdere la propria agenzia di riferimento: “Tutta la Val Polcevera e parte del Ponente convergerebbero su Sestri”, si legge sul sito del quotidiano, dove si spiega che già gli abitanti della Val Polcevera devono spostarsi a Sampierdarena, dove però l’affitto della sede è diventato oneroso e quindi l’Inps ha deciso “di accorpare ulteriormente la sede di via Pacinotti all'Agenzia complessa di Sestri Ponente, in via Sestri”. Giovanni Lunardon, consigliere regionale del Pd, ha chiesto all’assessore al Lavoro, Gianni Berrino, un intervento per fermare questo trasferimento.

