CONTRATTI STATALI/ Aumento stipendi Pa: l’ombra dei 20 euro e l’ipotesi degli sconti fiscali (ultime notizie)

Le ultime notizie sul tema del rinnovo dei contratti statali continuano a non essere per nulla confortanti per i dipendenti del pubblico impiego che da oltre otto anni si ritrovano a sperare nello sblocco del proprio contratto. I recenti interventi del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, non hanno affatto contribuito a rasserenare sul futuro dei dipendenti pubblici, ma anzi hanno sollevato nuovi dubbi sulle possibilità di un aumento degli stipendi. Il punto è sempre lo stesso, sebbene resti implicito e mai diretto: le risorse sono poche e lo spauracchio dei 20 euro netti in più sembra non voler passare, neppure dopo le dichiarazioni del ministro Padoan, che anzi contribuiscono a rendere - per quanto possibile - ancora più agguerriti sindacati e parti interessate. Gli eventuali 20 euro di aumento possono realmente giustificare l'investimento riservato dal governo ad un contratto pubblico bloccato da quasi un decennio? E' questa la domanda ricorrente che si ripropone dopo le parole di Padoan, pronunciate in occasione del convegno Buona Finanza organizzato da Cgil, nel corso del quale ha ammesso: "Le risorse sono pochissime, visto i vincoli di bilancio". Il riferimento ai contratti statali, certo, è implicito, ma la mancanza di risorse pone necessarie domande anche sull'aumento degli stipendi della Pa, da tempo rimasti invariati nonostante le copiose richieste.

Il miglioramento del Pil spiega Padoan, non è tale da sciogliere tutti i nodi esistenti e poi c'è sempre la questione "priorità" nella cui voce non sembrano primeggiare i contratti del pubblico impiego. E se sul fronte del mercato del lavoro il ministro ha parlato di segnali positivi, su quello dei contratti statali per il momento non sembrano giungere buone nuove, chiamando in prima linea nuovamente i sindacati che di fronte al "fantasma" dei 20 euro che rischia ora di concretizzarsi, sono già intervenuti nei precedenti incontri al Ministero, chiedendo "la continuità occupazionale, professionale e reddituale dei lavoratori" del pubblico impiego.

SINDACATI SCIETTICI SU NUOVE IPOTESI SUI CONTRATTI STATALI

Le risorse mancano e questo da tempo non è più un mistero, mentre il Governo continua il lavoro al fine di trovare i fondi necessari per replicare positivamente alle richieste di un rinnovo dei contratti statali. Quelli stanziati finora non sono sufficienti e la novità in tal senso, riportata dall'agenzia di stampa Public Policy, citata da Termometropolitico.it, riguarderebbe la possibilità di introdurre sconti fiscali per i dipendenti pubblici in manovra. Questo andrebbe ad equiparare sotto tale punto di vista il settore pubblico a quello privato, in riferimento al meccanismo che si basa sul "premio di produttività soggetto a un’aliquota agevolata e convertibile in benefit". Un premio che potrebbe essere ritrovato in busta paga o mutato in beneficio aziendale. Un bel passo in avanti, certo, ma che spinge i sindacati a restare scettici oltre che cauti. Il punto è sempre il medesimo: le risorse disponibili basteranno a coprire i premi di produttività? E in tal caso, da dove arriverebbero i soldi dal momento che per gli aumenti degli stipendi Pa continuano ad essere insufficienti? Domande lecite che emergono in attesa dell'ufficialità della notizia. Solo con la nuova Manovra di Bilancio, infatti, sarà possibile conoscere le risorse da stanziare nel settore del pubblico impiego.

