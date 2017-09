RIFORMA PENSIONI 2017/ Le mosse per favorire il turnover generazionale (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

LE PRIORITÀ PER FAVORIRE IL TURNOVER

Tiziano Arlotti è tra i parlamentari che hanno incontrato a Bologna i rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil per fare un punto sul confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. In una nota, il deputato del Partito democratico fa sapere che “è giusto si ragioni su un rinvio o una sospensione della crescita automatica dell’età pensionabile, anche per valutare poi quali interventi complessivi possano essere utili per garantire tutti i lavoratori rispetto all’attuale organizzazione del mondo del lavoro”. A suo modo di vedere resta poi importante favorire il turnover “con politiche di incentivazione che già nel corso del 2017 hanno dato risultati importanti. Penso al taglio delle penalizzazioni, abolite con la legge di Bilancio 2017 per il lavoratori precoci, così come alla ricongiunzione non onerosa fra fondi previdenziali, che altrimenti era fortemente penalizzante.

La stessa Ape sociale, con il riconoscimento per chi ha maturato 41 anni di contributi, ha già consentito l’uscita di 66mila lavoratori, a cui si aggiungono quelli dell’Ape volontaria. È probabile che nel corso del 2017 si arrivi a 100mila lavoratori che si pensionano, creando l’opportunità ad altrettanti giovani di inserirsi nel mondo del lavoro”. Per questa ragione, Arlotti si è detto pronto a sostenere un intervento per tagliare il costo del lavoro per i giovani assunti a tempo indeterminato, “così come per rinnovare l’Opzione donna e riconoscere il lavoro di cura che ricade in gran parte sulle spalle femminili”. Il deputato dem ha anche ricordato l’importanza del turnover che potrebbe esserci nel settore pubblico con 500.000 uscite nei prossimi 4 anni.

BRACCIO DI FERRO TRA SINDACATI E GOVERNO

La partita tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni si chiuderà dopo il varo della Nota di aggiornamento del Def. Il prossimo round, dunque, sarà probabilmente fissato per l'inizio di ottobre. Permangono al momento le distanze: il confronto ha fatto registrare alcuni parziali passi avanti, ma non sulle questioni rilevanti. I sindacati si augurano di superarle nel proseguimento del negoziato. Nella proposta unitaria che Cgil, Cisl e Uil hanno inviato al Governo, hanno chiesto anche la riduzione del requisito contributivo da 36 a 30 anni per l'accesso all'Ape sociale in caso di lavori gravosi. E chiedono l'ampliamento delle categorie di lavoratori che svolgono le attività gravose. Va ridotto significativamente anche l'importo di pensione necessario in caso di pensionamento anticipato nel sistema contributivo a 63 anni e sette mesi con 20 anni di contributo, che ora è fissato a 2,8 volte l'assegno sociale. Insomma, sono tanti gli argomenti di discussione tra Governo e sindacati. La partita si preannuncia complessa. (agg. di Silvana Palazzo)

