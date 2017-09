RIFORMA PENSIONI 2017/ I sindacati insistono per far approvare le proposte (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI, I SINDACATI INSISTONO SULLE PROPOSTE

Le ultime indiscrezioni dicono che sulle pensioni nella Legge di bilancio non ci saranno interventi. Tuttavia i sindacati continuano a ritenere importante il varo di interventi previdenziali. Il Consiglio generale della Cisl, riunito a Torino, ha approvato un documento in cui si ribadisce la necessità di “completare l’intesa sulla previdenza, offrendo in prospettiva un miglioramento del sistema pensionistico alle generazioni più giovani, valorizzando il lavoro di cura e il valore della maternità per le donne, allargando la base di adesione alla previdenza complementare, ottenendo un nuovo sistema di perequazione delle pensioni in essere”. Il documento, di cui Il diario del lavoro ha riportato alcuni stralci, segnala anche l’importanza di evitare “che dal 2019 il possibile incremento dell’aspettativa di vita sposti in avanti il requisito di età o contributi per accedere alla pensione”.

La Uil, invece, attraverso Domenico Proietti, ha segnalato come la proposta unitaria dei sindacati stia “incontrando un consenso diffuso nel Paese e un’attenzione tra tutti i gruppi parlamentari”, visto che contiene misure “ragionevoli e che rendono più equo il sistema”. Il Segretario confederale della Uil ha ricordato al Governo che “deve rispettare il verbale di intesa dello scorso settembre ed affrontare con concretezza i punti presentati per dare una risposta alle attese di milioni di lavoratrici e di lavoratori e pensionati”. La Cgil ha più volte ipotizzato mobilitazioni per fare pressione sull’esecutivo. Ivan Pedretti, Segretario generale dello Spi, su Facebook ha ricordato che “il Ministro del lavoro ci deve riconvocare il prima possibile e soprattutto ci deve dare delle risposte”. Vedremo se questo avverrà in tempi brevi.

LE PRIORITÀ PER FAVORIRE IL TURNOVER

Tiziano Arlotti è tra i parlamentari che hanno incontrato a Bologna i rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil per fare un punto sul confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. In una nota, il deputato del Partito democratico fa sapere che “è giusto si ragioni su un rinvio o una sospensione della crescita automatica dell’età pensionabile, anche per valutare poi quali interventi complessivi possano essere utili per garantire tutti i lavoratori rispetto all’attuale organizzazione del mondo del lavoro”. A suo modo di vedere resta poi importante favorire il turnover “con politiche di incentivazione che già nel corso del 2017 hanno dato risultati importanti. Penso al taglio delle penalizzazioni, abolite con la legge di Bilancio 2017 per il lavoratori precoci, così come alla ricongiunzione non onerosa fra fondi previdenziali, che altrimenti era fortemente penalizzante.

La stessa Ape sociale, con il riconoscimento per chi ha maturato 41 anni di contributi, ha già consentito l’uscita di 66mila lavoratori, a cui si aggiungono quelli dell’Ape volontaria. È probabile che nel corso del 2017 si arrivi a 100mila lavoratori che si pensionano, creando l’opportunità ad altrettanti giovani di inserirsi nel mondo del lavoro”. Per questa ragione, Arlotti si è detto pronto a sostenere un intervento per tagliare il costo del lavoro per i giovani assunti a tempo indeterminato, “così come per rinnovare l’Opzione donna e riconoscere il lavoro di cura che ricade in gran parte sulle spalle femminili”. Il deputato dem ha anche ricordato l’importanza del turnover che potrebbe esserci nel settore pubblico con 500.000 uscite nei prossimi 4 anni.

