RIFORMA PENSIONI 2017/ I “consigli” per il riscatto gratuito della laurea (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

IL FOCUS SUL RISCATTO DI LAUREA

Recentemente uno dei temi del dibattito sulla Riforma pensioni da approvare con la Legge di bilancio era quello del riscatto gratuito della laurea per i millenials. La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha dedicato un approfondimento proprio allo strumento del riscatto e ha fornito alcune utili indicazioni sulla proposta, che trova tra i suoi sostenitori Pier Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia. Nell’approfondimento si evidenzia l’importanza di una “proposta ben delimitata per quanto riguarda la platea dei beneficiari e le caratteristiche stesse del riscatto. In particolare, per evitare che si possa parlare di una discriminazione generazionale, sarà fondamentale legare al merito la gratuità del riscatto e, per evitare di generare eccessivi squilibri, diversificare il riscatto oneroso” “e un eventuale accredito figurativo degli anni di laurea, che potrebbe - a titolo di esempio - valere solo al diritto e non al calcolo pensionistico, incidendo di meno sulla finanza pubblica”.

Nell’approfondimento si segnala anche che in tal senso sarebbe opportuno iniziare a prendere in considerazione anche dei “correttivi strutturali” rispetto all’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, dato che si fa sempre più concreto il rischio “di scollare definitivamente la permanenza effettiva al proprio posto di lavoro dalla decorrenza del pensionamento”. Resta comunque da vedere se la proposta tornerà d’attualità, visto che servirebbero in ogni caso delle risorse che al momento non sembrano abbondare.

RIFORMA PENSIONI, I SINDACATI INSISTONO SULLE PROPOSTE

Le ultime indiscrezioni dicono che sulle pensioni nella Legge di bilancio non ci saranno interventi. Tuttavia i sindacati continuano a ritenere importante il varo di interventi previdenziali. Il Consiglio generale della Cisl, riunito a Torino, ha approvato un documento in cui si ribadisce la necessità di “completare l’intesa sulla previdenza, offrendo in prospettiva un miglioramento del sistema pensionistico alle generazioni più giovani, valorizzando il lavoro di cura e il valore della maternità per le donne, allargando la base di adesione alla previdenza complementare, ottenendo un nuovo sistema di perequazione delle pensioni in essere”. Il documento, di cui Il diario del lavoro ha riportato alcuni stralci, segnala anche l’importanza di evitare “che dal 2019 il possibile incremento dell’aspettativa di vita sposti in avanti il requisito di età o contributi per accedere alla pensione”.

La Uil, invece, attraverso Domenico Proietti, ha segnalato come la proposta unitaria dei sindacati stia “incontrando un consenso diffuso nel Paese e un’attenzione tra tutti i gruppi parlamentari”, visto che contiene misure “ragionevoli e che rendono più equo il sistema”. Il Segretario confederale della Uil ha ricordato al Governo che “deve rispettare il verbale di intesa dello scorso settembre ed affrontare con concretezza i punti presentati per dare una risposta alle attese di milioni di lavoratrici e di lavoratori e pensionati”. La Cgil ha più volte ipotizzato mobilitazioni per fare pressione sull’esecutivo. Ivan Pedretti, Segretario generale dello Spi, su Facebook ha ricordato che “il Ministro del lavoro ci deve riconvocare il prima possibile e soprattutto ci deve dare delle risposte”. Vedremo se questo avverrà in tempi brevi.

