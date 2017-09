CONCORSI PUBBLICI/ Bando 320 Magistrati Ordinari: info, scadenza e requisiti (ultime notizie)

Concorsi Pubblici 2017 (LaPresse)

Mancano ancora alcuni giorni per la scadenza di un importante concorso pubblico, tra i più interessanti di questo inizio autunno da poco partito: riguarda il bando da 320 posti per magistrati ordinari che con il 5 ottobre 2017 vedrà scadere definitivamente la possibilità di iscriversi con domanda ufficiale di adesione. Si tratta di un concorso per esami a 320 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale il 32 maggio 2017 ma emesso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 settembre. I requisiti principali per poter essere ammessi all’esame di scrematura, prevedono che l’aspirante sia: «cittadino italiano; abbia l'esercizio dei diritti civili; condotta incensurabile; fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda». Non solo, secondo il bando di concorso l’aspirante magistrato «rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie (magistrati amministrativi e contabili; procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C)». Per scoprire tutti gli altri requisiti e le informazioni di base del bando di concorso, ecco qui il link ufficiale da consultare.

VENEZIA, ASSUNZIONI ASILI NIDO-SCUOLE INFANZIA

Tra gli altri concorsi pubblici interessanti da segnalare, il Comune di Venezia ha indetto un bando per titoli ed esami finalizzato alla formazione di due graduatorie per le assunzioni a tempo pieno, part time e tempo determinato, per le supplenze in asili nido e/o scuole comunali. La domanda di partecipazione e iscrizione al bando di concorso nel Comune di Venezia è da presentare entro e non oltre il 16 ottobre 2017, con i requisiti principali esposti nel documento di sintesi che accompagna il bando su Gazzetta Ufficiale. Per il ruolo di educatore in asilo nido, i requisiti prevedono «diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di dirigente di comunità o diploma di laurea in Scienze della formazione primaria o Scienze dell’educazione o diploma di scuola media superiore o diploma di laurea idonei allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica», ma anche laurea Scienze dell’educazione con indirizzo nido e/o scuola dell’infanzia, diploma di dirigente di comunità, diploma dell’Istituto tecnico per i servizi sociali – indirizzo esperto in attività ludico-espressive – idoneo allo svolgimento dell’attività psico-pedagogica, diploma o laurea di insegnante o educatore della prima infanzia. Per quanto riguarda invece il ruolo di insegnante per la scuola d’infanzia, i requisiti principali sono due: l’aspirante deve avere uno dei seguenti diplomi conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, aventi valore abilitante ai fini dell’insegnamento: diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio conseguito presso le scuole magistrali, diploma di maturità rilasciato dagli istituti magistrali, titolo di studio riconosciuto equivalente ai precedenti. Inoltre, occorre una «laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola dell’infanzia o equipollente». Per tutte le info principali, clicca qui sull’indirizzo ufficiale del bando di concorso.

