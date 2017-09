CONTRATTI STATALI/ Aumento stipendi Pa: rinnovi, riforma Madia e il ‘niet’ al concorsone (oggi 25 settembre)

Contratti Statali, ministro Pa Marianna Madia (LaPresse)

Il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia è stata piuttosto netta sul fronte del rinnovo dei contratti statali e sulle voci, soprattutto, sulla possibilità di un maxi concorso per tutti gli statali nei prossimi anni quando andranno in uscita anticipata 500mila futuri pensionati. «È una sfida, che deve consentirci di evitare una sostituzione sostanzialmente ‘automatica’», spiega il ministro della Pa in una intervista a Rai News24. Secondo la Madia gli effetti della sua riforma della Pubblica Amministrazione dovrebbero comunque già aprire ad un reclutamento ordinario e selettivo delle nuove mansioni che serviranno. «Ci saranno nuovi concorsi, ma nell’ordinario. Non ci sarà bisogno di piani straordinari o di un maxi-concorso», conclude la ministra del governo Gentiloni.

SINDACATI, “GARANTIRE CONTINUITÀ PROFESSIONALE E OCCUPAZIONALE”

Dopo il comparto Sanità, anche i sindacati nazionali hanno mosso richieste e “ultimatum” al Ministero della Pubblica Amministrazione in vista del rinnovo dei contratti statali e dell’intera macchina burocratica della Pa. In un recente incontro al Ministero, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil hanno discusso anche del riordino delle società partecipate: «il testo del decreto è ancora in fase di definizione visto che giovedì ci sarà la riunione tecnica in Conferenza Unificata con Regioni, Comuni e Province», spiegano i segretari confederali Vincenzo Colla (Cgil), Andrea Cuccello (Cisl) e Antonio Foccillo (Uil). Non solo, secondo le sigle nazionali non « può esserci alcun automatismo tra piani di ricognizione ed eventuali esuberi del personale, che vanno del tutto esclusi. Abbiamo sostenuto la necessità di costruire un percorso condiviso di interlocuzione a livello nazionale e territoriale - aggiungono - che possa creare una camera di compensazione nella gestione del processo di riforma». In ultima analisi, i sindacati chiedono con forza che nel rinnovare il contratto pubblico si possa, anzi si debba, mantenere garantita la «continuità occupazionale, professionale e di reddito dei lavoratori».

