POLIZIA DI STATO 2017/ Graduatorie, bando 1148 agenti allievi: oggi la pubblicazione dei risultati

Oggi è finalmente giunto il giorno prefissato dal Ministero degli Interni per la pubblicazione delle graduatorie di Polizia di Stato in merito al bando di 1148 agenti allievi: il 25 settembre infatti è stata confermata anche dalla stessa Polizia, è la data prefissata per la graduatoria ufficiale in cui si conoscerà il calendario completo per tutti i candidati ammessi alle prossime prove, ovvero l’efficienza fisica, l’accertamento psico-fisico e il test attitudinale. Con oggi si scoprirà dunque chi ha passato la prima fase di esame scritto e con qualche punteggio, in modo da conoscere nel dettaglio quanti e quali posti saranno in palio per le prossime decisive prove di concorso da cui usciranno i 1148 agenti allievi di Polizia prefissati. Un comunicato ufficiale sul sito della Polizia di Stato ne annuncerà l'avvenuta pubblicazione; nel dettaglio, le prossime prove con cui gli ammessi di oggi potranno misurarsi, saranno a prova di efficienza fisica (corsa di 1.000 metri, il salto in alto, il sollevamento alla sbarra); gli accertamenti psico-fisici e i test attitudinali.

AUMENTANO I POSTI IN PALIO?

Mentre si attende ancora la pubblicazione delle graduatorie - ricordiamo che saranno tre distinte, una per tutti i civili (per i quali sono stati messi a disposizione 893 posti) e due riservate ai volontari in ferma prefissata VFP1 e VFP4 - un utile aggiornamento sul prossimo futuro di questo bando arriva direttamente dalla Polizia di Stato: pare infatti che vi possa essere, per merito del decreto ministeriale dello scorso 4 agosto, un aumento dei posti in palio da 1148 fino 1900 totali. Resta però ovviamente da capire come e in che modalità saranno ripartiti i nuovi posti con il conseguente allargamento delle graduatorie che dunque già da oggi si potranno assistere, ufficiali e online. Un dato ormai emerso dai rumors in queste settimane pare invece confermato: «passeranno alle prove finali solo i concorrenti che hanno ottenuto punteggi molto alti, probabilmente solo i 9 e i 10». Certo che, con l’allargamento probabile del bando, si potranno avere allora anche nuove immissioni nelle graduatorie con punteggi anche inferiori.

