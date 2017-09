RIFORMA PENSIONI 2017/ I consigli di Damiano a Gentiloni (ultime notizie)

Cesare Damiano (Lapresse)

I CONSIGLI DI DAMIANO A GENTILONI

Cesare Damiano ha voluto dare dei “consigli” al Premier Paolo Gentiloni sugli interventi previdenziali da inserire nella Legge di bilancio. L’ex ministro del Lavoro, in una nota, ha infatti ricordato che il Presidente del Consiglio ha di fatto lasciato intendere che il Governo è aperto alla discussione sul tema, ma che occorre fare i conti con le risorse scarse che ci sono a disposizione. In particolare, Damiano ha spiegato di ritenere che “il tema dell’innalzamento dell’età pensionabile debba essere affrontato prima della fine della legislatura”, senza però “farsi fuorviare dalle dichiarazioni allarmistiche del Presidente dell’Inps che ha parlato di un costo di 141 miliardi nel caso di un intervento sull’età pensionabile. Una cifra sparata a freddo nel dibattito, in modo terroristico, senza sapere se si stesse parlando di un blocco per tutti e per sempre del meccanismo di innalzamento dell’età pensionabile, o di una sua semplice rimodulazione, o di un suo rallentamento”.

Il Presidente della commissione Lavoro ha quindi ricordato al Premier che potrebbe considerare “il calo dell’aspettativa di vita, registrato inaspettatamente nel 2015, che pare confermato per il 2017, al fine di limitare la prevista crescita di 5 mesi che porterebbe il momento della pensione di vecchiaia dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni”. In alternativa, potrebbe “rimandare al 2018 la decisione, che dovrebbe invece avvenire entro la fine di quest’anno attraverso una semplice Direttiva amministrativa, per avere il tempo di esaminare il funzionamento di un meccanismo che non contemplava il calo della aspettativa di vita”.

RIFORMA PENSIONI, I SINDACATI INSISTONO SULLE PROPOSTE

Le ultime indiscrezioni dicono che sulle pensioni nella Legge di bilancio non ci saranno interventi. Tuttavia i sindacati continuano a ritenere importante il varo di interventi previdenziali. Il Consiglio generale della Cisl, riunito a Torino, ha approvato un documento in cui si ribadisce la necessità di “completare l’intesa sulla previdenza, offrendo in prospettiva un miglioramento del sistema pensionistico alle generazioni più giovani, valorizzando il lavoro di cura e il valore della maternità per le donne, allargando la base di adesione alla previdenza complementare, ottenendo un nuovo sistema di perequazione delle pensioni in essere”. Il documento, di cui Il diario del lavoro ha riportato alcuni stralci, segnala anche l’importanza di evitare “che dal 2019 il possibile incremento dell’aspettativa di vita sposti in avanti il requisito di età o contributi per accedere alla pensione”.

La Uil, invece, attraverso Domenico Proietti, ha segnalato come la proposta unitaria dei sindacati stia “incontrando un consenso diffuso nel Paese e un’attenzione tra tutti i gruppi parlamentari”, visto che contiene misure “ragionevoli e che rendono più equo il sistema”. Il Segretario confederale della Uil ha ricordato al Governo che “deve rispettare il verbale di intesa dello scorso settembre ed affrontare con concretezza i punti presentati per dare una risposta alle attese di milioni di lavoratrici e di lavoratori e pensionati”. La Cgil ha più volte ipotizzato mobilitazioni per fare pressione sull’esecutivo. Ivan Pedretti, Segretario generale dello Spi, su Facebook ha ricordato che “il Ministro del lavoro ci deve riconvocare il prima possibile e soprattutto ci deve dare delle risposte”. Vedremo se questo avverrà in tempi brevi.

© Riproduzione Riservata.