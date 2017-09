RIFORMA PENSIONI 2017/ I tre interventi sollecitati da Barbagallo (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

GLI INTERVENTI SOLLECITATI DA BARBAGALLO

Il varo della nota di aggiornamento del Def ha rappresentato un’importante momento in vista della Legge di bilancio, su cui sono riposte molte speranze. C’è da dire che la crescita superiore alle attese ha evitato che vi potesse essere la necessità di una “stretta” per cercare di far quadrare i conti pubblici. Ciò non toglie che le risorse sul piatto non sono tantissime, specialmente per quel che riguarda i capitoli che più interessano i sindacati. Carmelo Barbagallo ha a questo proposito detto che per dare un giudizio compiuto sulla nota di aggiornamento del Def occorrerà un’attenta lettura dello stesso, “ma dai primi dati si può dire che è positivo l’incremento delle risorse per i contratti del pubblico impiego, anche se occorre capire quanta parte sarà effettivamente destinata alla contrattazione. Sembra essere apprezzabile anche quanto stabilito per giovani e Mezzogiorno, ma si deve rafforzare ulteriormente questo impegno. Negativa, invece, è la valutazione sul capitolo previdenza: gli stanziamenti previsti sono insufficienti. Abbiamo ancora una trattativa in corso e faremo di tutto per arrivare a una conclusione positiva”.

Dunque anche il Segretario generale della Uil, come i suoi omologhi di Cgil e Cisl, ha chiesto che si riprenda il confronto con l’esecutivo, in particolare per far sì che siano varati interventi sulle “future pensioni di giovani e donne”, oltre che per fare in modo che si proceda al “congelamento dell’adeguamento automatico dell’età pensionabile perché questo sistema sommato alla legge Fornero è assolutamente deleterio”.

DEF E PENSIONI

Se c’erano ancora dubbi sul fatto che il Governo voglia limitare o addirittura non approvare provvedimenti pensionistici nella Legge di bilancio, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sembra confermare la volontà dell’esecutivo di far sì che la spesa pensionistica non aumenti. Nella parte iniziale del testo, infatti, si segnalano i rischi di un aumento della spesa pensionistica nei prossimi due decenni a causa dell’invecchiamento della popolazione e del contemporaneo calo delle nascite. “Il Governo ritiene che tali proiezioni rappresentino uno scenario avverso a fronte di quello sinora adottato, da tenere in considerazione nel formulare gli obiettivi di bilancio per i prossimi anni e nel valutare le diverse opzioni di politica economica e sociale”, si legge nel documento, dove si trova anche un altro passaggio significativo: “L’Italia ha bisogno di un’economia più dinamica, di una finanza pubblica che possa assorbire il futuro impatto del pensionamento dei baby boomers e di politiche di sostegno all’occupazione giovanile e alla famiglia”.

FIPAC, RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALL'INPS

La Federazione italiana pensionati del commercio, aderente a Confesercenti, ha scritto una lettera a Tito Boeri, per chiedere chiarimenti circa alcune lettere che i suoi associati hanno ricevuto da parte dell’Inps. Con le missive viene chiesto di rimborsare l’Istituto nazionale di previdenza sociale per somme che ritiene di aver indebitamente erogato ai destinatari. “Chiediamo chiarimenti sull'intervento in atto, a partire dalle motivazioni del riconteggio e dalle dimensioni della platea interessata”. In particolare la Fipac vorrebbe sapere se quelli segnalati possono considerarsi casi isolati o se invece è in corso “una verifica in grande scala, che non può che creare disagio e preoccupazione”. “Sollecitiamo l'apertura di un tavolo con le organizzazioni di rappresentanza dei pensionati per gestire un intervento che crea apprensione e mina le condizioni materiali di vita delle persone, anche al fine di evitare lunghe e dispendiose battaglie legali”, scrive anche la Fipac.

